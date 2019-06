Pressemitteilung BoxID: 754568 (BesaHorschdle)

1. BESAHORSCHDLE SPENDENÜBERGABE an den gemeinnützigen Verein "WIR FÜR KINDER e.V.", Weinstadt

Am Mittwoch 22.Mai 2019 fand zum ersten mal eine BesaHorschdle Spendenübergabe statt. Einen Teil der bislang eingenommenen Spenden – Euro 1.000,00 - aus den 4 BesaHorschdle Weinen vom Weingut Kuhnle, Strümpfelbach und Weingut Mayerle, Remshalden, wurden an den gemeinnützigen Verein „WIR FÜR KINDER e.V., Weinstadt im Weingut Kuhnle von Daniel Kuhnle und Horst Zwipp übergeben.







Ebenfalls mit anwesend waren die 1. Vorstandsvorsitzende des Vereins Nicole Schwab, ihre Tochter Jessica Schwab und BesaHorschdles Hund Balou Zwippdoggydog, der bei den BesaHorschdle Spendenprojekten als Bindeglied zu den Kindern tätig ist.







Der gemeinnützige Verein WIR FÜR KINDER e.V. aus Weinstadt-Schnait



Homepage: https://wir-fuer-kinder.jimdo.com

Facebook : Wir für Kinder e.V.







ist ein kleiner und doch in seiner Arbeit großer Verein, der wirklich tolles für Kinder und deren Eltern leistet.







2016 mit 19 Mitgliedern gegründet, kann man heute auf über 170 aktive und passive Mitglieder zählen, die sich kennen, sich vertrauen und wissen, wo die Not am größten ist. Sie wollen die Leute kennenlernen, die die Spenden erhalten. Daher wird jede Spende persönlich übergeben und lernt dabei noch so wundervolle Menschen und Organisationen kennen, die wirklich etwas bewegen in unserer Welt - eine Bereicherung auch für das eigene Leben. Die Spenden sollen lokale, regionale Kinder in Not oder Organisationen für Kinder in Not zugutekommen, wobei das Hauptaugenmerk darauf abzielt, Einzelschicksale zu unterstützen.







Ein wirklich toller Verein mit ehrenamtlich engagierten Menschen, die wir sehr gerne in ihrem Tun unterstützen.







Das BesaHorschdle wird natürlich weiterhin Spenden aus dem Verkauf der Weine und auch ganz aktuell aus dem neuesten Projekt zur Remstalgartenschau „Die Remstal VeschbrGugg“ generieren. Danke an Rocco Capurso und dem Mack Remstalmarkt, Endersbach, die wir als Partner für diese Spendenaktion gewinnen konnten und die sich wirklich über die Maßen engagieren.







Wir bedanken uns auch bei Ihnen, die letztendlich durch den Kauf unserer Produkte die Spenden und die Hilfe ermöglichen.







Also kaufen Sie bitte weiter, schmausen Sie lecker, genießen Sie unsere Weine und unterstützen Sie somit gleichzeitig soziale Kinderprojekte im Remstal.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (