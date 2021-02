Schnee und Eis haben die Fischerhuder Landschaft in ein glitzerndes Wintermärchen verwandelt. Klirrender Frost hat die Zweige an den Bäumen gefrieren lassen und über den schneebedeckten Wiesen wölbt sich ein klarer, stahlblauer Himmel. Das Otto Modersohn Museum mit seiner pittoresken Fachwerkarchitektur liegt in tiefer winterlicher Stille inmitten der verzauberten Natur. Es lässt an die Künstler denken, die vor vielen Dekaden hier malten und in jeder Jahreszeit ihren ganz besonderen Reiz entdeckten: das frische junge Grün des Frühlings, das strahlende Licht des Sommers, die rotglühende Palette des Herbstes und die herbe Schönheit des Winters.



Frühling im Teufelsmoor – Otto Modersohn vereint die charakteristischen Elemente der Landschaft zu einem stimmungsvollen Gemälde. Schnurgerade zieht sich der von blühendem Wollgras gesäumte Moorkanal in die Tiefe des Bildes, führt den Blick des Betrachters vorbei an dunklen Torfsoden und zarten, feingliedrigen Birken. Man meint förmlich, den frischen Hauch des Frühlingstages zu atmen.



Otto Modersohn, Moorkanal mit Birken im Frühling, ca. 1940

Öl auf Leinwand, 56 x 75 cm / gerahmt 80 x 96 cm

unten links signiert "O Modersohn"

Expertise Rainer Noeres vom 7.11.2018,

Otto Modersohn Museum, Fischerhude

- mit handgearbeitetem Modellrahmen -

N 9353



Ein leuchtendes Kornfeld kurz vor der Ernte, der sommerliche Himmel mit großen, bewegten Wolken und ein unverstellter – nur durch einige Bäume durchbrochener – Blick bis zum Horizont charakterisieren Fritz Overbecks Gemälde mit dem Titel „Sommerwolken II“. Es gehört zu den wichtigen Leinwandgemälden des Künstlers aus seiner Worpsweder Zeit.



Fritz Overbeck, Sommerwolken II, 1904

Öl auf Leinwand, 95 x 151 cm / gerahmt 122 x 177 cm

unten links signiert "F. Overbeck"

Werkverzeichnis Nr. 1904/7 mit Abbildung Seite 47

Expertise Dr. Katja Pourshirazi vom 22. Januar 2019,

Overbeck-Museum, Bremen

- mit handgearbeitetem Modellrahmen -

N 9356



Der Herbst hat der Landschaft sein rot-braunes Kleid übergestreift und auch der Maler taucht seine Leinwand in die glutvollen Farben der dritten Jahreszeit. Das Gemälde entstand in den 1920er Jahren, als Otto Modersohn schon seit langer Zeit Worpswede den Rücken gekehrt hatte und in Fischerhude lebte und arbeitete.



Otto Modersohn, Spätsommer im Moor - Herbstlandschaft am Moorkanal, ca. 1922

Öl auf Leinwand, 80 x 120 cm / gerahmt 113 x 152 cm

unten links signiert "OModersohn"

Expertise Rainer Noeres vom 30.1.2016,

Otto Modersohn Museum, Fischerhude

- mit handgearbeitetem Modellrahmen -

N 8896



An einem eiskalten Wintertag malt Christian Modersohn den Blick auf sein weitläufiges Grundstück in Fischerhude – in einem wunderbaren, in kühlen Blau- und Grautönen sowie zartem Rosa gehaltenen Aquarell. Der Nordarm der Wümme ist über die Ufer getreten und hat die Schneedecke überschwemmt – schon bald wird sich die Wiese in eine spiegelnde Eisfläche verwandeln.



Christian Modersohn, Winterlicher Atelierfensterblick, 1995

Aquarell auf Papier,

36 x 50 cm / gerahmt 66 x 80 cm

signiert, datiert "Christian Modersohn 95"

- mit handgearbeitetem Modellrahmen und

spiegelfreiem, UV absorbierendem Glas -

N 9011

(lifePR) (