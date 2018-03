Zu Besuch in der fabelhaften Welt des Christian Hahn bei Galerie Kristine Hamann

Mit großer Eleganz und malerischer Finesse positioniert Christian Hahn zeitgenössische Kunst der Gegenwart im modernen Zeitalter digitaler Bildgenerierung und Intermedialität. Seine Ölmalerei, in altmeisterlicher Technik, entsteht im Spannungsfeld von Fotografie, Fernsehen, Internet, Werbung, Kino, Computer und befindet sich an der Schnittstelle eines interdisziplinären Austauschs zwischen Kunst, Gesellschaft und Technologie. Es sind akribische und surreale Bildwelten, die Christian Hahn in Kontrast zu poppig-ornamentalen Hintergründen setzt. Inhaltliches Thema ist die kritische Offenlegung des Verhältnisses des Menschen zur lebendigen und künstlich geschaffenen oder manipulierbaren Natur. Die Grenzen zwischen echter und künstlicher Welt scheinen nicht mehr mittelbar. Den Bezug zu unserer Zeit schafft Hahn, der Professor für Malerei an der HAW Hamburg ist, indem er mit einem stilistischen Bruch arbeitet, der auf die noch recht junge ästhetische Gattung des Game-Designs anspielt, ebenso verarbeitet er Versatzstücke der Kunstgeschichte. Seine minuziös ausgearbeiteten Malereien muten ähnlich fantastisch an wie die an einem Hochleistungsrechner generierte, hyperrealistisch und originell wirkende Matrix einer Parallelwelt der Computerspiel-Industrie. Christian Hahn erschafft eine Wirklichkeit, die ein weites, buntes und vieldeutiges Assoziationsfeld eröffnet. Der 48-Jährige hat im Laufe der zurückliegenden Jahre ein Oeuvre von beachtlicher Konsistenz und Geschlossenheit erarbeitet und zählt mit seiner eindeutig eigenständigen Bildästhetik zu den beachtenswerten Künstlern der Gegenwart. Die gezeigten Bilder wurden überwiegend für die Ausstellung in der Galerie Kristine Hamann an der Schweinsbrücke in Wismar gemalt und werden auch zu erstem Mal überhaupt gezeigt. Zur Vernissage am 7. April 2018 um 20 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen.



Die Ausstellung geht bis zum 12. Mai 2018. Kernöffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 13:00–18:30 Uhr, Samstag 11:00–16:00 Uhr, sonntags und feiertags nach telefonischer Absprache und mit individueller Beratung.

Informationen unter: www.kristine-hamann.de

