Jürgen Elsner - Ölwunder & Lackschüttungen

Eröffnung Samstag, 6. April 2019, 20 Uhr

„Wie die sprossende Grüne der Erde will ich wirken."

Ölwunder & Lackschüttungen von Jürgen Elsner



Der 1943 in Breslau geborene Künstler Jürgen Elsner hat der Olive einen besonderen Platz im Kosmos der Kunst gegeben. Ihr Öl ist für Elsner ein Symbol für das Leben, das Licht und die Wärme. Durch seine mit Olivenöl gefüllten Acrylobjekte, die er mit minimalistischen Setzungen an der Wand und im Raum installiert, drückt er seinen Respekt vor der Natur und seine Hochachtung vor dem Leben aus.



Jürgen Elsner verleiht der Natur mit seiner zweiten, gerade erst fertiggestellten Werkreihe eine weitere Ehrung. Diese Werkreihe steht im Kontrast zu seinen Olivenölobjekten. Seine großformatigen farbstarken Lackschüttungen symbolisieren die Vielfalt, Spontaneität und Dichte der Natur. Diese Bilder sind wie eine Ode an die Unendlichkeit der Farben und Formen, an die Zufälligkeit des Ineinander-verwoben-Seins und des gegenseitigen Stützens und Ergänzens.



„Die Natur verdient in unserer technoiden Zeit jede Form der Huldigung“, so der pointierte Kommentar Jürgen Elsners. (K.H.)



Zu dieser meditativen Begegnung mit der Natur lade ich Sie herzlich am Samstag, den 6. April, um 20 Uhr, ein.



Öffnungszeiten der Ausstellung:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag

11 Uhr–13 Uhr & 15 Uhr–18:30 Uhr

Samstag 11 Uhr–15 Uhr

Und immer gerne individuell, nach Bedarf, vorher telefonisch vereinbaren

