Editionskalender "MÜNCHEN 2020"

Historische Münchenfotografien aus dem 30er - 60 Jahren von Herbert Wendling

Mit diesem Kalender geht die 2010 gestartete Serie – auf absehbare Zeit – zu Ende.



Bei den Motiven handelt es sich zum Teil um noch nicht veröffentlichte Aufnahmen aus dem Archiv Wendling.



13 Schwarz-Weiß-Fotografien erzählen Geschichten aus einem vergangenen München. Ein Spaziergang durch die Straßen der Stadt – in den Zeiten vor und nach dem zweiten Weltkrieg. Häuser, Autos, Kleidung und Frisuren: Jedes Motiv typisch für seine Zeit.



Die Kalenderblätter



Titelblatt

Herbergen an der Quellenstraße 51 bis 53 unterhalb der Hochstraße. Sie standen noch bis in die späten 50er Jahre.



Januar

Mit dem Auto zum Hofbräuhaus. Das Platzl als Straße und Parkplatz für Autos und Traktoren.



Februar

Wartende Busse von Allach nach Moosach



März

Am Maxmonument



April

Ein Schutzmann regelt den Verkehr am Stachus. Das Rondell ist noch nicht wieder vollständig aufgebaut.



Mai

Autos und Fußgänger auf der Prinzregenten Brücke unterhalb des Friedensengels



Juni

Ludwigskirche und Springbrunnen auf dem Geschwister-Scholl-Platz



Juli

Blick durch den Wittelsbacher Brunnen auf die Maxburg



August

Blick aus der Maxburg auf die Frauenkirche



September

Das kleine Riesenrad auf dem Oktoberfest



Oktober

Blick vom Alten Peter auf die Frauenkirche und die Dächer der Stadt



November

Der Wolfsbrunnen am Kosttor



Dezember

Der Eingang zur Asamkirche und das Asam-Haus, dem Wohnhaus der Gebrüder Cosmas und Damian Asam.



Kalenderdaten







13 historische Aufnahmen aus München





Fotografien: Herbert Wendling





Größe: DIN A3 (29,7x42cm)





Limitierte Stückzahl: 100





Preis: € 30,00 (ggfs. zzgl. Porto)







Herbert Wendling, der Stadtfotograf



Zeit seines Lebens war die Stadt und Straße eine seiner Vorlieben. Bei seinen Touren durch die Viertel Münchens fotografierte er die verschiedensten Orte und das sich dort abspielende Leben. Dabei entstanden u. a. außergewöhnliche Fotoserien über München in der Vor- und Nachkriegszeit bis Ende der sechziger Jahre.



Die Fotografien geben einen Einblick in den Wandel der Stadt über die Jahrzehnte. Klar wird dabei auch, dass „die gute alte Zeit“ nicht so schön war, wie sie in unseren Vorstellungen erscheint. Die Bilder, z. B. aus der Au, zeigen ärmste Verhältnisse, so wird die Wäsche noch händisch im Auermühlbach gewaschen. Die Häuser wirken oft heruntergekommen.



Es gibt so gut wie keine Informationen, wann die Fotografien aufgenommen wurden, kaum Informationen zu den Orten oder helfende Notizen. Wenn es Informationen zu einem Bild gibt, dann meist nur zu Kamera, Objektiv und Belichtungszeit.



Besonders interessant sind die Geschichten und Erinnerungen welche die Fotografien bei den Besuchern der Ausstellungen mit Werken von Herbert Wendling hervorbringen. Es ist immer wieder äußerst spannend und interessant, was gerade ältere Besucher aus ihrer Vergangenheit erzählen. Oft sind es Geschichten aus der Familie und der Kindheit, z. B. das unbeaufsichtigte und freie Spielen auf den Trümmergrundstücken nach dem Krieg. Nicht nur durch noch vorhandene Munitionsreste mehr als nur ein „Abenteuerspielplatz“ für die Kinder und Jugendlichen damals.



Sie erzählen von Lokalen auf der anderen Straßenseite wo sie für ihren Vater das Bier geholt haben, wo die Tante wohnte, die erste Wohnung war, sie als Kinder gespielt haben, an den Kramer der immer Süßigkeiten verschenkte, von abenteuerlichen Trümmergrundstücken, an den Großvater und Onkel, die in einer der Herbergen der Au wohnten und arbeiteten. Und vieles mehr ...



Alters unabhängig ist jedoch das Gefühl, dass sich die Entwicklung der Stadt nicht zum Besseren gewandelt hat. Nach der Zerstörung durch den Krieg wird die Utopie der autogerechten Stadt und die Überlassung der Stadtentwicklung an Investoren und die damit verbunden viel genannte Gentrifizierung von der Mehrheit schmerzlich wahrgenommen und beklagt. Einzig die Entwicklungen zur Olympiade 1972 werden positiv bewertet.



Archiv Wendling - 2007 – 2020



Authentizität war das Credo bei der Aufarbeitung der Fotografien für diesen Kalender. Man darf und soll den Bildern ihr Alter an-sehen. Knicke, Kratzer und Flecken etc. blieben groß teils erhalten, um den Originalzustand möglichst zu bewahren.



Verlosung

Insgesamt neun Exemplare können für Verlosungen zur Verfügung gestellt werden. Anfragen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt.



Weitere Informationen



Voraussichtlich im Oktober dieses Jahres erscheint das Buch „München 1930 – 1960“, Ein Spaziergang durch Stadt und Zeit. Fotografien von Herbert Wendling im Volk Verlag. Hierzu wird es zeitnah eine gesonderte Pressemitteilung geben.



Ende Oktober bzw. Anfang November – zum Erscheinen des Buches – wird es wieder eine Ausstellung der Galerie Gerhard Grabsdorf mit Aufnahmen von Herbert Wendling geben. Auch hierzu folgen weitere Informationen.

