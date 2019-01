Veranstaltung "Professionelles Netzwerken - Vitamin B für Ihren Erfolg"

09.01.19

„Netzwerken im beruflichen Alltag“ ist das Thema beim Frühjahrs-Impulstag 2019 des GABAL e.V. in Mainz am Samstag, 11. Mai. Die sieben Vorträge bieten Antworten unter anderem zu folgenden grundlegenden Fragen: Wie stelle ich mich originell vor? Wie spreche ich Menschen auf Veranstaltungen oder online in Businessnetzwerken, wie XING und LinkedIn, an? Wie bekomme ich mehr Empfehlungen? Wie stelle ich mich origineller vor? Wie gründe ich ein eigenes regionales Netzwerk? Die Referenten haben meist ein Buch oder Artikel zu ihrem Vortragsthema veröffentlicht. Sie geben in ihren jeweils gut 40-minütigen Vorträgen zahlreiche Tipps für die Praxis. Bis zum 10.04.2019 gilt der Frühbucher-Tarif zu 259 Euro, danach sind es 40 Euro mehr. Für Mitglieder des GABAL e.V. gelten zudem Sonderpreise. Für weitere Informationen und Anmeldungen: https://www.gabal.de/impulstage/impulstag-professionell-netzwerken/

