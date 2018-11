Powershopping bei G-POWER - "BLACK WEEK SALE" bis 23.11.2018 - Leistungsmessung nur 99.- €

16.11.18

Obwohl kein offizieller Feiertag, ist der kommende Freitag dennoch für viele ein Tag zum Feiern. Denn der „BLACK FRIDAY“ lockt weltweit mit Sonderangeboten und gilt gemeinhin als Startsignal für den Vorweihnachtseinkauf.



Und auch bei G-POWER beginnt mit dem „BLACK WEEK SALE“ der Countdown zum „BLACK FRIDAY“ mit einem besonderen Angebot für Sie.



Entscheiden Sie sich jetzt in bis zum 23. 11. für eine G-POWER Performance Software V1 – V4 als „35 Jahre EDITION“ mit einem Preisvorteil von 35%, dann erhalten Sie eine Leistungsmessung auf dem neuen G-POWER Allradrollenprüfstand für nur 99.- € statt regulär 238.- €.



Hier eine kurze Fahrzeugauswahl, das komplette Programm finden Sie in unserem Onlineshop: www.g-power.com



Performance Software V1 „35 Jahre EDITION“ für BMW



M140i/M240 F2X

400 PS (294 kW) 540 Nm statt 2.320.- € nur 1.495.- €



335d/435d F3X

380 PS (279 kW) 750 Nm statt 2.082.- € nur 1.350.- €



340i/440i F3X

400 PS (294 kW) 540 Nm statt 2.320.- € nur 1.495.- €



M550d F10

435 PS (320 kW) 850 Nm statt 2.499.- € nur 1.620.- €



M550i G3X

550 PS (404 kW) 780 Nm statt 2.499.- € nur 1.620.- €



X5/X6 M50d F1X

455 PS (335 kW) 870 Nm statt 2.499.- € nur 1.620.- €



X5M/X6M F85

455 PS (335 kW) 870 Nm statt 2.499.- € nur 1.620.- €



M2 F87

410 PS (301 kW) 570 Nm statt 2.499.- € nur 1.620.- €



M3/M4 F8X

520 PS (382 kW) 700 Nm statt 2.499.- € nur 1.620.- €



M5/M6 FXX

650 PS (478 kW) 830 Nm statt 2.975.- € nur 1.930.- €



M5 F90

700 PS (515 kW) 840 Nm statt 3.867.- € nur 2.495.- €



Performance Software V1 „35 Jahre EDITION“ für AMG



C 63 W/S/C 205

600 PS (441 kW) 800 Nm statt 2.975.- € nur 1.930.- €



GT C/R 190

650 PS (478 kW) 800 Nm statt 2.975.- € nur 1.930.- €



E 63 W/S 213

690 PS (507 kW) 900 Nm statt 2.975.- € nur 1.930.- €



S 63 W/V 222

705 PS (518 kW) 1000 Nm statt 2.975.- € nur 1.930.- €



Um sich den „BLACK WEEK SALE“- Preis zu sichern, reicht es im Aktionszeitraum die G-POWER Performance Software V1 – V4 verbindlich zu bestellen. Für die anschließende Ausführung des Auftrags haben Sie dann bis zu 6 Monate Zeit. So bleiben Sie flexibel und können sich dennoch das „BLACK WEEK“ Angebot sichern.



Der „BLACK FRIDAY“ in der nächsten Woche ist dann der Auftakt für eine ganze Reihe weiterer spektakulärer Angebote. Er läutet damit das Ende des Jubiläumsjahrs ein in dem G-POWER sein 35-jähriges Bestehen mit den „35 Jahre EDITIONEN“ feiert die nur im Jahr 2018 erhältlich sind.



So sind z.B. von den für das Jubiläumsjahr gefertigten 300 Kompressorsystemen für den M3 E9X V8 nur noch 58 Stück verfügbar. Da heißt es jetzt schnell bei G-POWER nach den „35 Jahre EDITIONS“ anfragen, denn bis zum Jahresende sind es nur noch 45 Tag!

