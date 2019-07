Pressemitteilung BoxID: 758572 (G-POWER® by infinitas GmbH)

Mehr Leistung - auch im Sommer - dank G-POWER Ladeluftkühler Upgrade für BMW 1er bis 4er F-Modelle

Heißer Sommer - Heiße Preise: Einführungsangebot mit bis zu 50% Preisvorteil bis 22.7.2019

Seit über 35 Jahren ist G-POWER äußerst erfolgreich im nationalen und internationalen Tuningmarkt aktiv. Legendär sind Projektfahrzeuge wie der M6 HURRICANE oder der X5 M TYPHOON. Besonders unter den Fans der BMW M GmbH ist G-POWER eine fixe Größe, wenn es um das Thema Tuning im Allgemeinen und Leistungssteigerung im Besondern geht.



Aber G-POWER trainiert nicht nur die sportlichen Modelle der M-GmbH zu immer spektakulären Höchstleistungen, sondern hat auch eine breite Produktpalette für die etwas zivileren Modelle aus München, wie z.B. das Ladeluftkühler Upgrade für die BMW 1er bis 4er F-Modelle.



Das G-POWER Upgrade ist sowohl für die BMW Motoren mit Luft/ Luft als auch den Luft/ Wasser/ Luft Ladeluftkühlsystemen verfügbar. Dabei werden die serienmäßigen Ladeluftkühler bzw. Wassergegenkühler durch wesentlich größere G-POWER Exemplare ersetzt, die eine bessere Kühlleistung bereitstellen. Bei beiden Varianten wird so merklich die Ladelufttemperatur verringert, was mehr Leistung auch bei höheren Temperaturen bedeutet.



Das Nonplusultra in Sachen Leistung: G-POWER Chiptuning + Ladeluftkühler Upgrade



Besonders effektiv ist das G-POWER Ladeluftkühler Upgrade natürlich in Kombination mit einer G-POWER Leistungssteigerung.



Hier bieten sich insbesondere die Stufen V1 und V1 S der G-POWER Performance Software an. Als reine Chiptuning Varianten entfallen zusätzliche Modifikationen an der Hardware und sorgen dennoch, gerade in Kombination mit dem Ladeluftkühler Upgrade, für den gewissen Kick an Extra-Power, der Ihnen bei jedem Beschleunigungsvorgang ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.



Ladeluftkühler für BMW 1er bis 4er F-Modelle:

Statt bisher 1.590.- € nur bis zum 22.07.2019 zum Aktionspreis von 795.- €



Preisbeispiel:

Ladeluftkühler + Performance Software V1 (V1 S optional)

>> Benziner:

• 20i -> 215 PS: 795.- € + 795.- € = 1.590.- €

• 25i -> 265 PS: 795.- € + 795.- € = 1.590.- €

• 28i -> 295 PS: 795.- € + 995.- € = 1.790.- €

• 35i -> 380 PS: 795.- € + 1.450.- € = 2.245.- €



>> Diesel:

• 20d -> 225 PS: 795.- € + 795.- € = 1.590.- €

• 25d -> 265 PS: 795.- € + 795.- € = 1.590.- €

• 30d -> 300 PS: 795.- € + 1.350.- € = 2.145.- €

• 35d -> 380 PS: 795.- € + 1.450.- € = 2.245.- €



Wassergegenkühler für BMW 1er bis 4er F-Modelle:

Statt bisher 2.200.- € nur bis 22.07.2019 zum Aktionspreis von 1.100.- €



Preisbeispiel:

Wassergegenkühler + Performance Software V1 (V1 S optional)



• 20i -> 220 PS: 1.100.- € + 795.- € = 1.895.- €

• 25i -> 260 PS: 1.100.- € + 795.- € = 1.895.- €

• 28i -> 295 PS: 1.100.- € + 995.- € = 2.095.- €

• 30i -> 300 PS: 1.100.- € + 1.250.- € = 2.350.- €

• 40i -> 380 PS: 1.100.- € + 1.250.- € = 2.350.- €



Das Turbo Dilemma: Temperaturen rauf – Leistung runter



Wer kennt nicht das Phänomen, daß gerade bei den aktuell heißen Temperaturen die Leistung von aufgeladenen Motoren dramatisch zurückgeht. Was sich im Winter noch spritzig und dynamisch anfühlt, wirkt im Sommer bei über 30° C nur noch schlapp und müde.



Hintergrund ist ein einfacher physikalischer Effekt. Bei Hitze dehnen sich Gase in Bezug auf das Volumen aus, was in der Folge bei der Umgebungsluft den Sauerstoffanteil pro Kubikmeter erheblich sinken lässt.



Ein hoher Sauerstoffanteil im Volumen der vom Motor angesaugten Luft, ist aber notwendig um eine kraftvolle Verbrennung und eine entsprechend hohe Leistungsausbeute zu gewährleisten. Deshalb werden bei aufgeladenen Motoren zwischen Turbolader und Ansaugbrücke ein Ladeluftkühler zwischengeschaltet, der die verdichtete Luft auf leistungsförderliche Temperaturen herunterkühlt.



Allerding gelangen die serienmäßigen Ladeluftkühlsysteme im Sommer regelmäßig an Ihre Kapazitätsgrenzen, was in der Folge zu einem spürbaren Rückgang der Leistung führt. Und das nicht nur bei den aktuellen Rekordtemperaturen!



Das Heilmittel gegen Leistungsverlust im Sommer: G-POWER Ladeluftkühler Upgrade



Abhilfe schafft hier das G-POWER Ladeluftkühler Upgrade. Durch eine Erweiterung der Kühlkapazität werden Reserven geschaffen, um den sommerlichen Leistungsverlust zu kompensieren und bei kühleren Temperaturen sogar noch ein spürbares Leistungsplus zu generieren.



Interesse geweckt? Sehr gut, dann setzen Sie sich doch gleich unter 08252 / 909 86 26 bzw. WhatsApp +49 160 36 10 601 mit uns in Verbindung und fragen nach dem G-POWER Ladeluftkühler Upgrade für Ihren BMW.



>> G-POWER Onlineshop





