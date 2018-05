Mehr Leistung 580 PS und 610 PS - für das M3 E9X "35 Jahre EDITION" Kompressorsystem

2018 feiert G-POWER 35-Jähriges Jubiläum und hat im Zuge dessen eine Sonderedition des SK I Kompressorsystem mit 501 PS für 2.999.- € präsentiert. Ziel war es sich mit diesem besonderen Angebot bei unseren langjährigen Kunden und Fans zu bedanken. Dabei hat G-POWER mit der „35 Jahre Edition“ wohl exakt den Nerv aller BMW M3 E9X Enthusiasten getroffen.



Das Feedback ist unglaublich positiv und es scheint als hätten viele BMW M3 V8 Fahrer nur auf diese Chance gewartet. Dabei wurde eine Frage immer wieder gestellt: Geht da noch mehr Leistung? Und die Antwort ist: Selbstverständlich!



Ab sofort ist das M3 V8 SK II Kompressorsystem ebenfalls in einer „35 Jahre Edition“ erhältlich mit 580 PS für unschlagbare 4.999.- €. Nicht genug Leistung? Kein Problem, wie wäre es dann mit dem SK II S „35 Jahre Edition“ Kompressosystem, das 610 PS für nur 5.999.- € bereithält.



Dabei müssen Sie bei den G-POWER M3 V8 „35 Jahre EDITION” Kompressorsystemen nicht auf die Vorzüge der seit Jahren bekannten und bewährten G-POWER M3 V8 Systeme verzichten:





Einzigartige Kombination aus Hochdrehzahlkonzept und Kompressor

Drehfreudige Leistungsentfaltung bleibt erhalten

Mehr Kraft/Drehmoment aus der Drehzahlmitte

Extrem direkte Gasannahme, besser als beim Serienmotor

Serienfertigung in OEM Qualität

Uneingeschränkte Alltagstauglichkeit





Wer also bisher noch nicht zugeschlagen hat, dem bleibt jetzt keine Ausrede mehr. Mit den SK II und SK II S M3 V8 Kompressosystemen in der „35 Jahre Edition“ bietet Ihnen G-POWER zwei Powerpakete an, die weltweit in Bezug auf Qualität, Leistung und Preis einmalig sind und so auch nur im Jubiläumsjahr 2018 erhältlich sind.



Wo sonst gibt es ein komplettes Kompressorsystem, unteranderem bestehend aus Aluminiumguß Airbox inkl. Bypass-System, Ladeluftkühler, allen benötigten Anbauteilen, sowie der Software für das Motorsteuergerät und last but not least einem ASA T1 Kompressor „made in Germany“ zu diesen Konditionen:



SK I „35 Jahre EDITION“ Kompressorsystem:

501 PS (368 kW)/ 490 Nm für 2.999.- €



SK II „35 Jahre EDITION“ Kompressorsystem:

580 PS (426 kW)/ 560 Nm für 4.999.- €



SK II S „35 Jahre EDITION“ Kompressorsystem:

610 PS (449 kW)/ 580 Nm für 5.999.- €



Wer also noch diese Saison seinen Standard BMW M3 V8 in einen veritablen Supersportler verwandeln möchte, der schlägt jetzt zu!



1983 – 2018: Im Jubiläumsjahr feiern wir 35 Jahre G-POWER!



Vor 35 Jahren – als Handys, PCs und das Internet noch in den Kinderschuhen steckten - wurde die Marke G-POWER gegründet, wobei unsere Wurzeln noch weiter bis in den Motorsport der 70er Jahre reichen.



Dabei hat sich unser Anspruch über alle die Jahre nicht geändert: G-POWER steht für High-Tech Engineering und überdurchschnittliche Qualität, aber vor allem für innovative Leistungssteigerungen die für Adrenalin pur sorgen und die bekannten Limits sprengen!



Seitdem hat sich G-POWER konstant weiterentwickelt und kann heute einen Erfahrungsschatz vorweisen der sowohl das klassische Tuninghandwerk im Motorenbau, als auch die aktuellen Herausforderungen der elektronischen Leistungssteigerung umfaßt. Darauf können unsere Kunden bereits seit über drei Jahrzehnten vertrauen.



Paradebeispiel für unser Können sind neben den elektronischen Leistungssteigerungen unsere Kompressorsysteme, die G-POWER als einziger Anbieter bereits seit 30 Jahren für diverse BMW Modelle ununterbrochen im Programm hat.



Das feiern wir mit unseren Kunden und einem Feuerwerk an Jubiläums-Editionen die nur 2018 erhältlich sind.



Weitere Details zum G-POWER M3 V8 "35 Jahre EDITION" Kompressorsystem finden Sie in unserem Onlineshop: www.g-power.com

