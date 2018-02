G-POWER 540i G31 - 21-Zöller für den Oberklasse-Touring

G-POWER steht seit mehr als 35 Jahren für erstklassiges Tuning von BMW-Modelle, insbesondere den jeweils leistungsstärksten Versionen mit dem M im Namen. Dabei gibt es sowohl auf der Hardware- als auch der Softwareseite zahlreiche Optionen, um die Top-Sportler bezüglich Power und Höchstgeschwindigkeit in neue Sphären zu befördern. Mit dem hauseigenen Schmiederad G-POWER HURRICANE RR umfasst das Angebot zudem eine hochwertige und bewährte Möglichkeit zur Aufwertung der Optik und der Fahrdynamik. Dieses ist nicht nur für die M-Ausführungen, sondern ebenso für viele weitere BMW-Modelle verfügbar, wie nun beispielsweise den 540i (G31).



Erhältlich ist die Felge für den 540i Touring und sämtliche weitere Modelle des aktuellen Fünfers in den Dimensionen 9x21 Zoll für die Vorder- und 10,5x21 Zoll für die Hinterachse. Die zugehörige Bereifung besitzt die Abmessungen 255/30R21 sowie 305/25R21. Damit ist G-POWER eines der ersten Unternehmen, das dem Kunden eine Möglichkeit gibt, seinem Fünfer mit einer derart üppig bemessenen Rad/Reifen-Kombination ein gänzlich neues und ungleich sportlicheres Erscheinungsbild zu verleihen. Optisch gefällt das HURRICANE RR-Schmiederad mit fünf klassischen Doppelspeichen. Farblich hat der Käufer die Wahl zwischen verschiedenen Finishes von Stardust Silver über Gun Metal Grey und Jet Black – jeweils optional mit Diamond Cut – bis hin zu Full Silver.



Neben dem exklusiven Felgensatz bietet G-POWER für den 540i (G31) auch eine Leistungssteigerung an: Mittels des externen Moduls Bi-Tronik 5 V1 erhöht sich die Power des Tourings mit seinem Turbo-aufgeladenen Reihensechszylinder von 340 PS auf glatte 400 PS. Neben diesem Leistungsplus von 60 PS erhöht sich zudem das maximale Drehmoment um 90 Nm auf fortan 540 Nm. Somit gelingt der Sprint auf Tempo 100 in nur 4,9 Sekunden.



