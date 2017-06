G-POWER 20/21'' Schmiederadsatz für den BMW M3 / M4 jetzt verfügbar!

20/21'' SCHMIEDERADSATZ HURRICANE RR



Für den BMW M3 / M4 jetzt auch in der Kombination 20/21‘‘ erhältlich!



Mischbereifungen in Bezug auf die Felgenbreite sind bereits seit Jahrzenten Standard im Automobil- und Tuningbereich. Die Kombination unterschiedlicher Felgendurchmesser ist dagegen immer noch die Ausnahme. Bei BMW ist der M4 GTS das erste Fahrzeug, das mit einem 19‘‘ Vorderrad und 20‘‘ Hinterrad angeboten wird.



Leider ist diese exotische Kombination für die „normalen“ M3 / M4 ab Werk nicht erhältlich. Grund genug für G-POWER den HURRICANE RR Schmiederadsatz ebenfalls mit unterschiedlichen Durchmessern für Vorder- und Hinterachse anzubieten. Natürlich einen Tick größer in 20‘‘ für die Vorder- und 21‘‘ für die Hinterachse.



Damit dieses Upgrade nicht mit einem Verlust an Performance einhergeht – Stichwort „ungefederte Masse“ – sind die G-POWER Schmiederäder konsequent auf Leichtbau getrimmt ohne dabei Kompromisse bei der Festigkeit eingehen zu müssen.



Je geringer die ungefederte Masse, desto sensibler ist das Ansprechverhalten der Feder-/Dämpferelemente, was in der Folge die Straßenlage und das Handling optimiert und so höhere Kurvengeschwindigkeiten ermöglicht. Gleichzeitig sorgt eine leichte Felge für eine Verbesserung der Beschleunigungswerte, da eine geringere, rotierende Maße bewegt werden muß – hier macht sich jedes Gramm exponentiell bemerkbar.



Als Ausgangsmaterial für die Herstellung der G-POWER Schmiederäder dient ausschließlich hochwertiges 6061-Aluminium, wie es auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie zum Einsatz kommt, da es höchste Festigkeit mit einem geringen Eigengewicht verbindet. Ein auf die besonderen Eigenschaften dieses High-Tech Materials abgestimmter Entwicklungsprozess ist Grundlage für das geringe Felgengewicht.



Der Entwicklungsprozess beginnt dabei mit einem 3D-Radmodell, basierend auf der Designvorlage, das mittels FEM-Analyse gewichtsoptimiert wird. Dieses Vorgehen im Entwicklungsprozeß garantiert ein ultraleichtes Schmiederad bei gleichzeitiger höchstmöglicher Sicherheit für den G-POWER Kunden. So wiegt das 21 x 9,0 Zoll HURRICANE RR Rad gerade einmal 11,4 kg.



Die aktuellen G-POWER HURRICANE RR Schmiederäder sind nicht weniger als die leichtesten, stabilsten und mit sieben Designvarianten auch individuellsten Aluminiumräder der G-POWER-Firmengeschichte und paßt damit perfekt zu dem von G-POWER für den M3 / M4 angeboten Leistungssteigerungen von 520 PS, 560 PS, 600 PS bis hin zu spektakulären 680 PS!



Weitere Details zu den G-POWER Produkten für den BMW M3 / M4 finden Sie in unserem Onlineshop.





