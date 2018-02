BMW M4 Driftcar mit V8 Triebwerk und G-POWER Kompressorsystem auf der Tuning & Sound Convention 2018

Am vergangenen Wochenende hatte Drift-Legende Alexander Gräff wieder einen spektakulären Auftritt mit seinem ungewöhnlichen High-Tech Rennwagen. Der mit einer neuentwickelten Force-Feedback-Lenkung mit Steer-by-Wire Technik der Firma PARAVAN ausgerüstete Bolide kommt nicht nur ohne Lenksäule aus, sondern wurde darüber hinaus auch mit einem V8 Hochdrehzahl-Triebwerk aus dem BMW M3 E92 ausgestattet.



Hintergrund dieses technisch aufwendigen Eingriffs ist der Einsatz eines G-POWER M3 V8 Kompressorsystems. Die gemessenen 752 PS (552 KW) und über 750 Nm belegen eindrucksvoll, daß sich der immense technische Aufwand gelohnt hat.



Davon konnten sich am vergangen Wochenende auch die zahlreichen Besucher der Tuning & Sound Convention innerhalb der AUTOMOBIL 2018 aus erster Hand überzeugen.



Dieser spektakulärer VIDEO zeigt wie das Zusammenspiel aus präziser Lenkung und überlegener Leistung dank Kompressoraufladung spektakuläre Drifts und akrobatische Fahrmanöver ermöglicht.



Gleichzeitig zeigt der Einsatz des G-POWER Kompressorsystems unter den im Driftsport gängigen extremen Bedingungen, welche Reserven in Bezug auf Standfestigkeit und Lebensdauer in den G-POWR Kompressorsystemen schlummert.



Sie wünschen sich ebenfalls mehr Leistung für Ihren BMW M3 E92 mit S65 V8-Triebwerk? Dann sind Sie bei G-POWER genau richtig. Mit Leistungsstufen ab 520 PS über 600 PS, 630 PS, 680 PS bis zu 720 PS gibt es für jedes Budget und Leistungswunsch die passende Variante des G-POWER M3 V8 Kompressorsystems.



Weitere Details zu den G-POWER Produkten für den BMW M3 E9X finden Sie in unserem Onlineshop: www.g-power.com

