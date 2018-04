Die Schatzsuche geht weiter! Wohnungen und Büros in einem Quartier: So werden aus Monostrukturen lebendige Stadtteile / 2. Real Estate Circle am 17. April 2018 in Frankfurt am Main

Nur noch elf Tage – nach erfolgreicher Premiere 2017 geht der Real Estate Circle in Frankfurt am Main in die zweite Runde. Unsere Einladung fand großen Zuspruch in der Fachwelt. Es wird also spanend! Wir schauen uns bei einer Rundfahrt durch das Lyoner Quartier die neueste Entwicklung an. Danach folgen Fachvorträge und Talk-runden zu aktuellen Themen der Immobilienwirtschaft: Mikroapartments, Wohnhoch-häuser, Gebäudetechnik, B- und C-Lagen, und wir fragen: wie lange hält der Boom noch an?



Weitere Informationen im angefügten Programm und unter www.real-estate-circle.de



2. Real Estate Circle „Die Schatzsuche geht weiter“

„Veredelung von Büro- und Gewerbequartieren in Deutschland“

Dienstag, 17. April 2018 von 9.30 bis 17.00 Uhr

Hotel INNSIDE Frankfurt Niederrad Herriotstraße 2, 60528 Frankfurt am Main

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren