FUNSPORTWELT - FUNDAY am 02.06.2018!

Für alle leidenschaftlichen und begeisterten Funsportler im Norden - es ist wieder soweit!



Die FUNSPORTWELT öffnet die Pforten zum FUNDAY 2018!



Am 02. Juni 2018, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr, findet in und rund um unsere FUNSPORTWELT in Hamburg-Bahrenfeld, Mendelssohnstraße 15D, der FUNDAY 2018 statt.



Leidenschaft für Stunt-Scooter, Long- und Skateboards, trendige Roller Skates oder für aufblasbare Stand-Up-Paddle Boards (iSUPs)?



Dann ist man genau richtig beim FUNDAY 2018!



Unsere ANAQUDA Stunt-Scooter Teamrider zeigen ihre spektakulären Tricks und unsere LUNA SKATES Ladys ihre beeindruckenden Moves auf Rollschuhen.



Natürlich kann man bei uns auch selbst aktiv werden und an unseren Contests teilnehmen und sein Talent bei einem der Workshops im Rollerskating oder mit dem Stunt-Scooter unter Beweis stellen.



Oder man testet das perfekte Home Workout für schlechtes Wetter - das drySUP von SENSOBOARD, der Homtrainer für's Stand Up Paddling oder den Kanadier-Zug!



Hüpfburg, Trampolin und verschiedene Workshops bieten beim FUNDDAY 2018 unsere sportlichen Kooperationspartner ZANSHIN DOJO, SPRUNGRAUM, HARBOR GIRLS und SPORTSPASS an. Wir freuen uns riesig, dass alle dabei sind!



Der FUNDAY 2018 bietet die Möglichkeit, neueste Informationen direkt beim Hersteller abzuholen oder Tipps und Tricks zu erfahren, welches Gerät zu einem passt und wie man zum Profi werden kann.



Mit von der Partie sind an diesem Tag sind Hersteller und Shops wie FANATIC, JP AUSTRALIA, NAISH, ROBERTO RICCI DESIGNS, SPIRIT OF 76, SENSOBOARD, ANAQUDA, LUNA SKATES, ROLLENWELT, SUP-WAY und STUNT-SCOOTER. Sie stellen ihre neuesten Produkte vor und stehen mit Rat und Tat zur Seite.



Natürlich darf auch nicht die große XXL-Tombola fehlen, mit coolen Preisen unter anderem von FANATIC, INFACTION, HARBOR GIRLS, ZANSHIN DOJO, SPRUNGRAUM, iPUNKT, STUNT-SCOOTER.DE und ROLLENWELT.



"FBurger is about connecting with life trought people an passion."



So sehen wir es auch, daher freuen wir uns, dass FBurger mit ihrem legendären Toast-Burger und anderen Leckereien beim Funday 2018 dabei ist!



Und wer es lieber süß mag, für den haben wir unsere Zuckerwatten-Maschine aufgestellt.



Jeder, ob sportbegeistert, verrückt, leidenschaftlich oder einfach nur interessiert - ist herzlich eingeladen, bei uns in der FUNSPORTWELT in Hamburg-Bahrenfeld, Mendelssohnstraße 15D, vorbei zu schauen.



Denn die FUNSPORTWELT steht für Leidenschaft zum FUNSPORT!



Der Eintritt zu der Veranstaltung sowie zu allen Angeboten und Workshops ist kostenlos!



Weitere Informationen unter:



https://www.funsportwelt.de/funday/



https://www.facebook.com/events/1222974387837472





Funsportwelt c/o FUCHS EDV GmbH

FUCHS EDV ist ein europweit agierendes, inhabergeführtes Software Entwicklungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Hamburg-Bahrenfeld, das als mittelständisches Unternehmen mit gesundem Wachstum auf knapp 30 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblicken kann. Darüber hinaus betreiben wir einige sehr erfolgreiche WebShops im Bereich Funsport.



Funsportwelt steht für 100% Begeisterung für Trendsportprodukte, daunter Stunt-Scooter, Inflatable SUPs, Longboards, Rollerskates sowie ein komplettes Arsenal wichtiger Ersatzteile - Markenerlebnisse vom Allerfeinsten.



Unsere Begeisterung und Leidenschaft für Trends haben wir aus diesem Grunde unter dem Dach von funsportwelt.de vereint. Ein Portal, das sich nah am Kunden orientiert und innovative Produkte präsentiert. Dabei fließen all unsere Erfahrungen zusammen: von der grundlegenden ERP-Software mit, der Shopführung über das Internetbestellsystem eZentrum bis hin zur informativen Gestaltung für ein wirkungsvolle Präsentation im Internet.



