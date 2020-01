Pressemitteilung BoxID: 782618 (FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA)

Thüringer Allgemeine feiert 30. Geburtstag

Guerilla-Aktion am ehemaligen Verlagshaus zeigt Höhepunkte der Berichterstattung

Unabhängig, kritisch, frei: Die Thüringer Allgemeine (TA) war die erste Zeitung in Ostdeutschland, die sich vom SED-Regime lossagte, und sie ist sich bis zum heutigen Tag treu geblieben. Anlässlich des 30. Geburtstags wird heute das ehemalige Verlagshaus am Juri-Gagarin-Ring in einer Guerilla-Aktion mit einer Lichtinstallation angestrahlt. Dabei sind Höhepunkte der Berichterstattung der vergangenen 30 Jahre zu sehen – ein Nachrichtenrückblick in Bildern.



„30 Jahre Thüringer Allgemeine bedeuten 30 Jahre unabhängiger, kritischer und verlässlicher Journalismus für die Menschen in Thüringen“, sagt TA-Chefredakteur Jan Hollitzer. „Das Datum der Ersterscheinung nehmen wir zum Anlass, um unseren Leserinnen und Lesern zu verdeutlichen, welchen Wert Presse- und Meinungsfreiheit haben. Diese sind keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Errungenschaft und Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie.“



Redakteure und Verlagsmitarbeiter hatten im Januar 1990 beschlossen, die größte Thüringer Zeitung als ein parteiunabhängiges Blatt zu konstituieren und sich von der SED/PDS zu lösen, um ihrer Verantwortung für die Zeitung und dem Interesse der Leser gerecht zu werden.



Wie eine vom Regime gesteuerte Zeitung aussieht, konnten die Leser heute noch einmal erleben: Auf der letzten Seite war eine Original-Titelseite von „Das Volk“ zu sehen, aus dem die Thüringer Allgemeine hervorgegangen ist.



„Mit dieser ‚Wendezeitung‘ wollen wir den Wert einer freien Presse auf eindrückliche Art und Weise betonen und deutlich machen, wie Zeitungen unter einem Regime als Verlautbarungsorgan missbraucht und zensiert werden können. Die TA wird auch in den nächsten 30 Jahren unbeugsam die Pressefreiheit verteidigen“, sagt Michael Tallai, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen, zu der neben der Thüringer Allgemeinen auch die Ostthüringer Zeitung (OTZ) und die Thüringische Landeszeitung (TLZ) gehören.



Eine Sonderausgabe zum 30. Geburtstag wird am Mittwoch, 29. Januar, erscheinen.

