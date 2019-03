Pressemitteilung BoxID: 745706 (FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH)

Täglich 1,5 Millionen Hörer: Lokalradios im Ruhrgebiet und Hochsauerlandkreis erzielen Reichweitengewinne

Die Lokalradios im Ruhrgebiet und im Hochsauerlandkreis erreichen laut der aktuellen bundesweiten Reichweitenerhebung ma Radio hohe Reichweiten: Insgesamt schalten in den beiden Regionen täglich 1,5 Millionen Hörerinnen und Hörer ihr Lokalradio ein. Damit erreicht die für Kunden relevante „Westfunk Kombi Ruhr“ pro Stunde in diesem Sommer 366.000 Hörer. Die Westfunk ist ein Unternehmen der FUNKE MEDIENGRUPPE.



Bei der landesweiten Reichweitenanalyse E.M.A. NRW 2019 I, die parallel zur bundesweiten Erhebung veröffentlicht wird, schneiden die zwölf privaten Lokalradios, die von der Westfunk vermarktet werden, insgesamt gut ab.



Die acht Sender Radio Bochum, Radio Essen, 107.7 Radio Hagen, Radio Emscher Lippe, Radio Oberhausen, Radio Herne, Radio Sauerland und Radio K.W. sind Marktführer in ihrem Sendegebiet vor den öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen des WDR.



„Mit diesem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein“, sagt Westfunk-Geschäftsführer Axel Schindler. „Es zeigt uns, dass die Menschen im Ruhrgebiet von der hohen Programmqualität ihrer Radiosender überzeugt sind. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, unsere Reichweiten in der Zielgruppe der Hörer zwischen 14 und 49 Jahren weiter auszubauen. Hier liegt großes Potential und bietet Werbekunden im Ruhrgebiet und in ganz Deutschland eine ausgezeichnete Perspektive.“



Über Westfunk:



Die Westfunk GmbH & Co.KG ist die Radio-Kompetenz in der FUNKE MEDIENGRUPPE und die größte Servicegesellschaft für Lokalradios in Nordrhein-Westfalen. Geschäftsleitung, Controlling, Marketing, Disposition, Technik und IT werden für zwölf Sender zentral von Essen aus betrieben. In den einzelnen Betriebsgesellschaften der Sender hält das Verlagshaus die Mehrheitsbeteiligungen.



So vermarktet und betreut die Westfunk Radio Essen, Radio Duisburg, Radio Bochum, Radio Mülheim, Radio K.W. (Kreis Wesel), Radio Emscher Lippe (Gladbeck, Bottrop, Gelsenkirchen), Radio Ennepe Ruhr, 107.7 Radio Hagen, Radio Herne, Radio Sauerland und Radio Oberhausen national, landesweit und regional.

