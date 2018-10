TV-Zeitschrift GONG feiert 70. Geburtstag mit Gold-Edition

04.10.18

Eine der bekanntesten und ältesten Programmzeitschriften Deutschlands begeht im Herbst ein großes Jubiläum: Der GONG wird 70! Sieben Jahrzehnte, in denen die Medienlandschaft, Radio und Fernsehen, Zuschauer und Leser einen unglaublichen Wandel erlebten - immer dabei: der aktuelle, wöchentliche GONG. Christian Hellmann, Chefredakteur FUNKE Programmzeitschriften: "Der GONG ist seit vielen Jahrzehnten ein abwechslungsreicher, meinungsstarker Begleiter für Fernsehzuschauer und wird auch in Zukunft Leserinnen und Leser ansprechen, die mehr wissen und umfassend informiert werden wollen."



Mit aufwendigem Gold-Cover, den schönsten Titelbildern aus 70 Jahren, einem großen Gewinnspiel und vielem mehr feiert der GONG in der aktuellen Ausgabe seinen 70. Geburtstag. Das Jubiläumsheft erscheint morgen am 5. Oktober 2018.



Zur Geschichte des GONG



Mit einem Radiomagazin fängt 1948 alles an: Am 10. Oktober erscheint zum ersten Mal die Zeitschrift GONG als reine Übersicht fürs Radioprogramm. Namensgeber ist der Gongschlag, der den Radiohörern die volle Stunde anzeigt. Das erste Heft, dessen Titel Hans Moser ziert, kostet 25 Pfennig und verkauft sich schon 100.000 Mal. Das Fernsehprogramm bringt der GONG erstmalig 1953, als der Siegeszug des Fernsehens beginnt: Schon ein Jahr später gibt es 20.000, im Jahr 1957 eine Million TV-Geräte in deutschen Haushalten. Fortan begleitet der GONG die hiesige Fernsehlandschaft. Große deutsche Stars dominieren das Erscheinungsbild, zu ihnen gesellen sich aber früh auch die Helden der großen amerikanischen Filme und Serien, die die deutschen Bildschirme erobern.



Neben allem Wissenswerten rund um die TV-Unterhaltung nimmt sich der GONG zunehmend auch Sachund Wissensthemen an: Gesundheit, Genuss und Reisen spielen neben Gesellschafts- und Umweltthemen eine wachsende Rolle. Der Programmteil wächst mit der Senderlandschaft stetig an und etabliert seine Besonderheiten - wie die Aufteilung in Tag- und Abendprogramm, die unter den Programmzeitschriften bis heute einzigartig ist.

