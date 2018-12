Nancy Klatt wird Gesamtleiterin Marktentwicklung und Verlagsleiterin im BZV Medienhaus

Nancy Klatt übernimmt zum 1. Januar 2019 die Gesamtleitung Marktentwicklung sowie die Verlagsleitung im BZV Medienhaus. In ihrer neu geschaffenen Position berichtet sie direkt an Claas Schmedtje, Geschäftsführer des BZV Medienhauses (u. a. „Braunschweiger Zeitung“) sowie der Zeitungsgruppe Hamburg (u. a. „Hamburger Abendblatt“). Die 41-Jährige kam im August 2017 vom Medienhaus Lausitzer Rundschau nach Braunschweig und verantwortet dort die Bereiche Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Nebengeschäfte. Ab Januar 2019 ist sie zusätzlich verantwortlich für die Koordination sämtlicher Aktivitäten im Lesermarkt und Werbemarkt sowie für den Aufbau neuer Geschäftsfelder des niedersächsischen Medienhauses. „Ich freue mich, mit Nancy Klatt eine überaus sachkundige wie unternehmerische Persönlichkeit für diese wichtige strategische Position gewonnen zu haben. Sie hat bereits in der relativ kurzen Zeit, die sie im BZV Medienhaus tätig ist, sehr wichtige Impulse nach innen und außen gesetzt. Nancy Klatt wird dafür sorgen, die FUNKE MEDIENGRUPPE in der Region Braunschweig zukunftssicher aufzustellen“, sagt Claas Schmedtje, Geschäftsführer des BZV Medienhauses.

