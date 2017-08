Mediengruppe Thüringen entwickelt Youngtimer-Messe

Die Begeisterung für automobiles Kulturgut ist seit Jahren in Deutschland wie Europa ungebrochen. Die Veranstaltungs-Experten der Mediengruppe Thüringen kreieren für den interessanten Teilmarkt um sogenannte Youngtimer oder Neoklassiker nun ein eigenständiges, neues Messeformat: die YOUNGTIMER EXPO. Die neue Handels- und Ausstellungsplattform wird 2018 starten und ist nach der Lifestylemesse „Besser Leben“ sowie der Immobilienmesse „Eigentum & Wohnen“ die dritte Eigenentwicklung des Thüringer Medienhauses.



„Die YOUNGTIMER EXPO gliedert sich perfekt in unseren jungen Geschäftsbereich Messen und Events ein“, sagt Wieland Kniffka, Abteilungsleiter Messen & Events der Mediengruppe Thüringen. „Die Zeit für eine überregional angelegte Plattform für junge Klassiker ist längst überreif. Wir freuen uns, diese nun im Herzen Deutschlands, nicht unweit automobilgeschichtsträchtiger Produktionsstätten, etablieren zu dürfen.“



Mit dem Jahresbeginn 2017 hat die Mediengruppe Thüringen ihr Kerngeschäft um den Event-Bereich ausgeweitet und spricht mit innovativen Veranstaltungsreihen nun regionales bis internationales Publikum an. Das neue Messekonzept firmiert unter dem Namen YOUNGTIMER EXPO und der gleichnamigen Webseite youngtimer-expo.de. Eine erste Auflage ist für Herbst 2018 geplant. Als erste deutsche Messe positioniert sich die YOUNGTIMER EXPO mit deutlichem Fokus auf die jungen Kultfahrzeuge, welchen strategisch besonders hohes Wachstumspotential vorausgesagt wird.



Die Mediengruppe Thüringen ist ein Unternehmen der FUNKE MEDIENGRUPPE und der größte Verlag in Ostdeutschland. Mit den drei Tageszeitungstiteln Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung, dem Allgemeinen Anzeiger, dem AA extra, dem Kultur- und Freizeitmagazin t.akt sowie der News- und Serviceplattform Thüringen24.de erzielt das Medienhaus die größte Reichweite im Freistaat Thüringen. Weitere Informationen unter www.mediengruppe-thueringen.de.

