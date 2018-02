FUNKE erweitert das LandIDEE-Portfolio mit neuem Magazin "Altes Wissen"

Auf 132 Seiten präsentiert das neue LandIDEE-Magazin „Altes Wissen“ die besten Hausmittel für Haushalt, Küche, Garten und Gesundheit. Ab Mittwoch, 14. Februar, ist der jüngste Ableger aus der LandIDEE Verlag GmbH für 4,95 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich.



Die Redaktion hat in dem neuen Magazin traditionelles Wissen mit pfiffigen Ideen und kreativen Rezepten kombiniert. Dabei kommt es dem Leser besonders zu Gute, dass es sich vor allem um natürliche Zutaten handelt, die sich in jedem Haushalt finden.



Fast vergessene Tipps aus vergangenen Generationen werden hier neu entdeckt: „In „Altes Wissen“ haben wir für unsere Leserinnen und Leser die besten Tipps und Tricks für Haushalt, Garten und Gesundheit gesammelt, die sich schon in Zeiten unserer Großmütter bewährt haben“, sagt Barbara Brehm, Verlagsbereichsleiterin der LandIDEE Verlag GmbH.

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH

