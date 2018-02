FUNKE Medien NRW legt neue regionale Magazinreihe auf: Start mit Reisemagazin über das Nachbarland Holland

FUNKE Medien NRW startet mit „Reiselust Holland“ eine neue regionale Magazinreihe. Inhaltlicher Fokus der neuen Magazinreihe ist die redaktionelle Aufbereitung aller Stories und Inhalte unter dem Motto „Für uns in NRW“.



Die erste Ausgabe enthält auf 100 Seiten alles Wissenswerte, die besten Urlaubstipps und die schönsten Geschichten rund um das NRW-Nachbarland Niederlande.



„Reiselust Holland“ bietet umfangreiche Informationen:



• Leser haben bei Facebook abgestimmt: Die Lieblingsorte in Holland

• Die schönsten Strände und Strandbuden

• Die beliebtesten Ziele für Städte-, Kurz- und Wochenendreisen für Familien, Singles und Paare

• Außergewöhnliche Vergnügungsparks und Zoos

• Ungewöhnliche Restaurants

• Eventtipps für das gesamte Jahr 2018

• Spannende Reportagen und Shoppingtipps

• Die Kulturhauptstadt Leeurwarden – Geheimtipp in Friesland

• Warum für die bekannten Hip-Hopper 257ers, Holland „die geilste Stadt der Welt“ ist



„Mit der neuen Magazinreihe bieten wir unseren Leserinnen und Lesern nicht nur interessante Informationen und nützliche Tipps, sondern haben gleichzeitig auch ein besonders spannendes Werbeumfeld für unsere regionalen Kunden geschaffen. ‚Reiselust Holland‘ ist perfekt für Holland-Liebhaber und alle, die Lust auf eine Reise in unser Nachbarland haben“, sagt Matthias Körner, Verlagsgeschäftsführer FUNKE Medien NRW.



Ab Mittwoch, 28. Februar, ist das Reisemagazin für 4,90 Euro in ganz NRW erhältlich. Das Best-of erscheint ebenfalls am 28. Februar als Beilage in allen FUNKE-Tageszeitungen in NRW.

