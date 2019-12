Pressemitteilung BoxID: 780474 (FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH)

Dirk Wiedenmann wird Vermarktungschef der FUNKE MEDIENGRUPPE

Dirk Wiedenmann wird ab Januar 2020 Vermarktungschef der FUNKE MEDIENGRUPPE. In seiner neu geschaffenen Position verantwortet er sämtliche Vermarktungsaktivitäten des Medienhauses. Er berichtet direkt an Andreas Schoo, Sprecher der Geschäftsführung.



Der 55-Jährige studierte Agrar-Ingenieur leitete zuletzt seit 2014 bei der Bauer Media Group die Anzeigen- und Onlinevermarktung und erreichte dort mit seinem Team eine nachhaltige Erhöhung der Marktanteile. Seit 2018 war er zudem Mitglied der deutschen Geschäftsführung und zusätzlich für das Digitalgeschäft verantwortlich. Davor führte er ab 2009 als Vorsitzender der Geschäftsführung und Vorstand der AG das Deutschlandgeschäft von Ströer. Seine Karriere startete der Rheinländer 1990 im Bereich Sales, Trade Marketing und später Media bei Effem, dem deutschen Tochterunternehmen von Mars Inc. Im Jahr 2000 wurde er Geschäftsführer für die DACH-Region des internationalen Agenturnetzwerks Initiative Media (IM), wo er sich ab 2006 als COO für die Regionen Europa, Middle East und Afrika verantwortlich zeichnete.



Andreas Schoo: „Mit Dirk Wiedenmann holen wir einen der versiertesten und fähigsten Vermarktungsexperten zu FUNKE. Er hat einen weiten Blick auf die Branche und kennt das Mediengeschäft wie kaum ein Zweiter. Mit ihm wird die Vermarktung bei FUNKE zum ersten Mal ein eigenes Gesicht bekommen - endlich! Für unsere Partner und Kunden ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, unsere vielfältigen Produkte im regionalen wie auch im nationalen Markt gebündelt zu nutzen.“

