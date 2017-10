Berliner Morgenpost plant Neuaufstellung der Vermarktung und Gründung von Tochterfirma MEDIA CHECKPOINT Berlin

Die Berliner Morgenpost plant, ihre Vermarktung neu aufzustellen und sich als Dienstleister verstärkt auch für externe Mandanten zu öffnen. Gebündelt werden sollen alle Aktivitäten in der neuen Tochterfirma MEDIA CHECKPOINT Berlin.



„Der Berliner Medien- und Werbemarkt gehört zu den anspruchsvollsten in Deutschland. Wir sind davon überzeugt, dass für uns ein weiteres nachhaltiges Wachstum in der Vermarktung nur mit einem breit gefächertem Portfolio funktioniert und möchten uns deshalb auch als Anbieter für externe Auftraggeber öffnen“, sagt Ove Saffe, Geschäftsführer der Berliner Morgenpost.



MEDIA CHECKPOINT Berlin soll als 100-prozentige Tochterfirma der Berliner Morgenpost voraussichtlich zum 1. Januar 2018 die Arbeit aufnehmen. Geleitet werden soll die neue Einheit von Jan Schiller und Robert Burghardt, die bereits heute die Sales-Abteilung der Berliner Morgenpost steuern. Ein rund 50-köpfiges Team soll zum MEDIA CHECKPOINT übergehen.



„Wir wollen MEDIA CHECKPOINT zum führenden Vermarkter in der Hauptstadt ausbauen“, sagt Jan Schiller. Die ersten externen Mandanten hat das Team bereits gewonnen. MEDIA CHECKPOINT soll perspektivisch erweitert werden. Neue Stellen sollen unter anderem im telefonischen Verkauf von Medialeistung geschaffen werden. Robert Burghardt betont: „Das Mandantengeschäft ermöglicht gleichzeitig für die Berliner Morgenpost die Chance, mit innovativen Reichweiten- und Zielgruppenpaketen die Marke weiter zu stabilisieren und im Markt zu verankern.“



Dabei soll auch nach dem Start von MEDIA CHECKPOINT das Produktangebot der Berliner Morgenpost ein elementarer Bestandteil des neuen, erweiterten Portfolios sein. So soll unter anderem durch neue Bundleangebote das Portfolio für die Werbekunden erweitert werden. Geplant sind beispielsweise Kooperationen mit regionalen Magazinen.

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH

Die FUNKE MEDIENGRUPPE ist auf dem Weg, das beste Medienhaus in Deutschland zu werden. Der Fokus liegt auf zwei Geschäftsfeldern: Regionalmedien sowie Frauen- und Programmzeitschriften. Mehr als 1.500 Journalisten und rund 4.000 "Medienmacher" arbeiten bei FUNKE. In Deutschland gibt das Unternehmen Tageszeitungen in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen heraus, darunter "Berliner Morgenpost", "Braunschweiger Zeitung", "Hamburger Abendblatt", "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" und "Thüringer Allgemeine". Im Magazinbereich gehört FUNKE zu den größten Anbietern. Zum Portfolio zählen Titel wie "Hörzu", "Gong", "TV Digital", "die aktuelle", "Frau im Spiegel" oder "Bild der Frau". Hinzu kommen zahlreiche Rätsel- und Spezialzeitschriften sowie Lebensart-Magazine. An allen ihren Tageszeitungsstandorten gibt die FUNKE-Gruppe die jeweils führenden Anzeigenblätter heraus. In NRW hält FUNKE Mehrheitsbeteiligungen an lokalen Radiosendern. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch auf dem österreichischen Zeitungsmarkt engagiert ("Kronen Zeitung", "Kurier").

