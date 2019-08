Pressemitteilung BoxID: 764503 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Jungfüchse mit drei Medaillen bei DHL LE-Open

Die Berliner Jugendabteilung hat ein sehr erfolgreiches Wochenende hinter sich. Die A-, B- und C-Jugenden waren in Leipzig bei den DHL LE-Open vertreten. Während die A- und die C-Jugend ihr Turnier gewinnen konnte, gewann die B-Jugend die Bronzemedaille. Auf die erfolgreichen Tage in Leipzig folgt das abschließende Vorbereitungsturnier in Berlin. Alle drei Mannschaften sind dort in der kommenden Woche beim Sparkassen-Cup vertreten.



Die A-Jugend startete holprig ins Turnier. Zwei knappe Siege gegen den SC Magdeburg (20:19) und gegen Nove Veseli (21:19) bedeuteten dennoch den Halbfinaleinzug. „Wir haben zu lange gebraucht, um ins Turnier zu finden und konnten somit in den ersten beiden Spielen nicht überzeugen“, resümiert Bob Hanning. Im Halbfinale gegen Leipzig konnten die Jungfüchse sich dann deutlich steigern und zogen mit einem 22:18-Erfolg ins Finale ein.



Im Finale wartete dann wieder der SC Magdeburg. Da die Magdeburger allerdings mit ihrer B-Jugend antraten, hatte das Spiel entwicklungstechnisch keinen Wert. Die Berliner gewannen deutlich mit 33:20 und sicherten sich den Turniersieg. „Einige Spieler haben gezeigt, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben, auch wenn das Turnier leistungstechnisch einen Riesenunterschied zum GIYC in Düsseldorf letzte Woche darstellte“, fasst Hanning zusammen.



Für die B-Jugend ging es gut los. Im ersten Spiel gewann das Team von Trainer Martin Berger deutlich mit 20:12 gegen Nove Veseli. Im zweiten Spiel folgte dann allerdings die erste Niederlage gegen den SC Magdeburg. Dank des deutlichen Erfolges zuvor gegen Nove Veseli konnten die Jungfüchse trotzdem ins Halbfinale einziehen. Im Halbfinale traf man dann auf den Kooperationsverein aus Potsdam. Letztendlich mussten sich die Jungfüchse deutlich geschlagen geben, konnten im Spiel um Platz Drei aber die Bronzemedaille erkämpfen. „Wir konnten viele Erkenntnisse gewinnen und können mit der Einstellung und den Emotionen zufrieden sein. Nächste Woche beim Sparkassen-Cup wollen wir dann das Finale erreichen“, resümiert Martin Berger.



Auch die C-Jugend kam schwer ins Turnier, konnte sich von Spiel zu Spiel dann aber kontinuierlich steigern. Ab dem Halbfinale stellten die Jungfüchse eine sehr gute Abwehr und konnten sich auf ihren Torhüter Robin Barnekow verlassen. Letztendlich stand ein verdienter Turniersieg zu Buche und mit Robin Barnekow und Roben Büchner stellten die Berliner den besten Spieler und den besten Torhüter des Turniers. Insgesamt also ein sehr erfolgreiches Wochenende für die Jungfüchse.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (