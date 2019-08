Pressemitteilung BoxID: 764359 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Füchse mit neuem Gold Partner

Die Füchse Berlin dürfen einen neuen Gold Partner in ihren Reihen begrüßen. Mit Sonnenschutz.de haben die Berliner Handballer einen neuen starken Partner an ihre Seite holen können. Das Berliner Unternehmen wird in der Saison 2019/20 nicht nur auf verschiedensten Werbeflächen, sondern auch auf dem oberen Rücken der Profitrikots zu sehen sein.



Der Berliner Hauptstadtklub darf einen neuen starken Trikotpartner an seiner Seite präsentieren. Sonnenschutz.de wird in dieser Saison auf dem Rücken der Berliner Profitrikots zu sehen sein. Das seit 1991 existierende Berliner Unternehmen ist Experte im dem Bereich Sonnenschutz innen und außen. Mit Sonnenschutz.de stößt ein Partner, der seit Jahren im Sportsponsoring aktiv ist, zur Füchse-Familie.



Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning freut sich auf das neue Mitglied in der Füchse-Familie: „Es ist großartig, dass sich ein Berliner Privatunternehmen so für den Sport begeistern lässt. Daher sind wir sehr stolz ein solch familiäres Unternehmen an uns so präsent binden zu können.“ Hinzu kommt, dass Sonnenschutz.de-Geschäftsführer Mike Schieferdecker selbst Handballer war und heute noch begeistert dem Sport verbunden ist.



„Ich bin seit Jahren Fan der Füchse Berlin. Die Vereinsphilosophie, deren Fokus auf der Nachwuchsarbeit liegt, begeistert mich sehr und daher freue ich mich nun, selbst ein Teil der Füchse Berlin sein zu dürfen. Bei diesem Verein werden Gemeinschaft und Familie gelebt und diese Werte möchten auch wir bei Sonnenschutz.de nach außen tragen“, sagt Schieferdecker über die neue Zusammenarbeit. Neben der Trikotpräsenz wird der Sonnenschutzexperte auch als sogenannter Gold Partner bei den Füchsen aktiv sein. Beide Seiten freuen sich auf die neue Partnerschaft und sind bereit für eine gemeinsam erfolgreiche Spielzeit 2019/20.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (