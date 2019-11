Pressemitteilung BoxID: 776758 (Füchse Berlin Handball GmbH)

EHF-Cup-Finals 2020 in BERLIN!

Das Final Four im EHF-Cup wird in dieser Saison im Berliner Fuchsbau stattfinden. Soeben teilte die EHF uns mit, dass sie ihre Entscheidung bereits vor Beendigung der dritten Qualifikationsrunde für die Gruppenphase getroffen hat und diese auf Berlin fiel. Damit sind die Füchse Berlin am 23./24. Mai 2020 nach 2014 und 2015 zum dritten Mal Ausrichter des Finalturniers im EHF-Cup.



Die Füchse Berlin werden die EHF-Cup-Finals 2020 ausrichten. Diese Meldung erreichte die Handballwelt gerade überraschend von Seiten der EHF. Überraschend, da mit der Vergabe vor Beendigung der dritten Qualifikationsrunde nicht gerechnet wurde. Bei den Füchsen, die nach 2014 und 2015 zum dritten Mal Ausrichter sein werden, ist die Freude groß: „Wir freuen uns unheimlich über das erneute Vertrauen der Exekutive. Dieses ist auch sicher den vorherigen Veranstaltungen in Berlin geschuldet“, so Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning nach der frohen Botschaft aus Wien.



Die Füchse Berlin wissen auch um die Verantwortung, die mit diesem Event einhergeht und wollen dem internationalen Handball und ganz Berlin ein großartiges Fest bieten. Der Ticketverkauf für die EHF-Cup-Finals 2020 wird am Montag, den 25.11., um 15:00 Uhr über die Homepage des Hauptstadtclubs starten. Auch Nationalspieler Fabian Wiede ist von der Nachricht der EHF begeistert: „Das sind wirklich tolle Neuigkeiten! Wir freuen uns, dass wir dieses große Turnier wieder in Berlin spielen dürfen.“

