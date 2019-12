Pressemitteilung BoxID: 780864 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Das letzte Spiel des Jahres steigt in Stuttgart

Morgen bestreiten die Füchse Berlin ihr letztes Spiel in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga im Handballjahr 2019. Das Team von Velimir Petkovic muss um 13:30 Uhr beim TVB Stuttgart antreten. Die Berliner möchten den Sieg aus dem Hinspiel bestätigen und so einen erfreulichen Jahresabschluss schaffen.



Am Donnerstag haben die Berliner im heimischen Fuchsbau einen emotionalen und hochspannenden Derbysieg gegen den SC DHfK Leipzig feiern können. Der Hauptstadtclub gewann letztlich mit 29:28 und möchte nun in Stuttgart auch das letzte Spiel der Saison erfolgreich gestalten. Am morgigen Sonntag treten die Berliner um 13:30 Uhr in der Porsche-Arena zum wichtigen Jahresabschluss an.



Im Hinspiel konnten die Berliner im eigenen Fuchsbau die Partie gegen die Stuttgarter gewinnen. Mit einem deutlichen 36:27 schickten die Füchse damals den TVB zurück ins Schwabenland. Allerdings haben die morgigen Gastgeber durchaus eine hohe Qualität im Kader. Dies zeigen auch die Nationalmannschaftsnominierungen von Christian Prokop. Mit Johannes Bitter und Patrick Zieker stehen zwei Stuttgarter im 17-Mann-Kader für die entscheidende EM-Vorbereitung.



Vor dem heimischen Publikum gelang dem TVB zudem bereits ein dickes Ausrufezeichen in der laufenden Saison. Gegen den amtierenden Deutschen Meister aus Flensburg errungen die Schwaben ein Unentschieden. „Wir wollen das Jahr erfolgreich abschließen. Wir haben gesehen, dass es vor allem auswärts schwer ist zu gewinnen. Wir werden ein letztes Mal in 2019 alles in die Waagschale werfen, um in Stuttgart die beiden Punkte mitzunehmen“, so Trainer Velimir Petkovic vor dem letzten Saisonspiel.

