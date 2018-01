Montenegro: Urlaub für vielseitige Entdecker

Ein Tag, hundert Möglichkeiten: Morgens wandern in spektakulärer Natur, mittags relaxen an ausgezeichneten Stränden und abends das mediterrane Flair der pittoresken Orte genießen. Wer ausgetretene Touristenpfade verlassen will, muss nicht weit reisen, denn Montenegro liegt nur rund zwei Flugstunden entfernt an der südlichen Adriaküste und gilt als Destination für Entdecker. „In Montenegro müssen sich Reisende nicht für ein Urlaubsthema entscheiden. Das Land bietet eine große Vielfalt – und das in solcher Dichte, dass man mit Ausflügen vieles kennenlernen kann und nicht jeden Tag den Koffer packen muss“, erklärt der FTI Group Head of Destination Montenegro Luca Picone Chiodo. Ab Mai 2018 erleichtert FTI Urlaubern zudem die Anreise und bietet erstmals Nonstop-Flüge von vier deutschen Städten nach Tivat an der montenegrinischen Küste oder in das weiter südöstlich gelegene Podgorica an.



Urlaubsvielfalt für jeden Geschmack

Für Erholungssuchende bietet das Land reichlich Auswahl: Insgesamt 117 Strände liegen entlang der Küste, darunter auch der vom Lonely Planet als „bester Strand Europas“ ausgezeichnete Jaz Beach. Abwechslung bieten pittoreske Orte wie Kotor oder Budva, wo auf den Plätzen, in Restaurants und Bars bis in die frühen Morgenstunden hinein das montenegrinische Dolce Vita gelebt wird. Während des Electro-Festivals Sea Dance im Juni bringen internationale DJs Feierlustige am Strand von Budva zum Schwitzen. Im Landesinneren kommen Aktive auf ihre Kosten: Mit der Tara-Schlucht verläuft dort der tiefste Canyon Europas. Der gleichnamige Fluss ist bekannt für Rafting- und Kajak-Abenteuer. Die Bergwelt hält aber auch für Mountainbiker, Wanderer oder Alpinkletterer Touren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade bereit. Atemberaubend ist auch die Bucht von Kotor. Egal ob auf einer geführten Bootstour oder per Kajak: Die fjordähliche Bucht ist Pflichtprogramm für jeden Montenegro-Reisenden.



Erweitertes Flug- und Hotelangebot

Auf je zwei wöchentlichen Flügen mit Montenegro Airlines bringt FTI Urlauber von München, Frankfurt, Düsseldorf und Leipzig von Anfang Mai bis Ende Oktober 2018 in das Mittelmeerland. Auch im Hotelbereich hat der Veranstalter sein Portfolio für jeden Geschmack und Geldbeutel weiter verfeinert. Als Highlight ergänzt ab Sommer 2018 ein Ableger der glamourösen The Chedi-Kette in Luštica Bay das Programm. Das luxuriöse Boutique-Haus ist die erste Anlage in der Bucht, die zukünftig als exklusiver Hotspot und Rückzugsort an der Adriaküste dienen wird. Neu ist unter anderem das Vier-Sterne-Resort Wind Rose by Karisma. Die familienfreundliche Anlage liegt direkt am Sandstrand von Veliki. Exklusiv im Sortiment des Veranstalters findet sich das Hotel Park direkt an der Bucht von Kotor mit Rooftop Sky Spa und direktem Strandzugang.



Dem Star der Adria widmet FTI einen eigenständigen Magalog. Der magazinartige Katalog soll Reisenden zur Inspiration dienen und präsentiert die facettenreiche Urlaubsdestination Montenegro mit Insidertipps und zahlreichen Hintergrundinformationen. Der Magalog ist ab sofort im Reisebüro erhältlich.



Preisbeispiele:



Hotel Park, 4 Sterne

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung inkl. Flug ab München z.B. am 14. Oktober 2018 ist ab 517 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Familienkomplettpreis für 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 9 Jahre):

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung inkl. Flug ab München z.B. am 14. Oktober 2018 ist ab 1.502 Euro pro Person im Familienzimmer buchbar.



Regent Porto, 5 Sterne

Eine Woche mit Frühstück inkl. Flug ab Leipzig z.B. am 6. Mai 2018 ist ab 859 Euro pro Person im Doppelzimmer Deluxe buchbar.



The Chedi Hotel, 5 Sterne

Eine Woche mit Frühstück inkl. Flug ab München z.B. am 4. Oktober 2018 ist ab 1.065 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren