Pressemitteilung BoxID: 781011 (FTI Touristik GmbH)

Kulturhauptstadt Rijeka: Kvarner Bucht im Fokus für Urlauber

Vielfalt für Erholungssuchende und Kulturbegeisterte: Die kroatische Ferienregion bietet Reisenden in diesem Jahr mit der europäischen Kulturhauptstadt einen weiteren Grund für einen Aufenthalt an der Adria

Rijeka an der Kvarner Bucht darf sich 2020 mit dem begehrten Titel „Kulturhauptstadt Europas“ schmücken und hat das ganze Jahr über ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Die Stadt liegt in einer beliebten Urlaubsregion eingebettet zwischen Adria und einem hügelig, grünen Hinterland, in direkter Nachbarschaft zu pittoresken Orten und bietet optimalen Zugang zu den vielen Inseln in der Bucht. „Die Küste rund um Rijeka sowie die Kvarner Bucht sind extrem vielfältig – so liegt dort beispielsweise die größte kroatische Insel Krk“, erklärt Luca Picone Chiodo, der beim Veranstalter FTI den Produktbereich Südosteuropa verantwortet. Er ergänzt: „Über eine rund 1,5 Kilometer lange Brücke ist Krk mit dem Festland verbunden, sodass man der Kulturhauptstadt jederzeit einen Besuch abstatten kann.“



Urlaubsidyll auf Krk

Idyllische Badebuchten, üppige Wälder, beeindruckende Höhlen, hervorragende Weine und eine Vielzahl kultureller Schätze machen die Insel bei Urlaubern so beliebt. Doch vor allem zum Baden – insgesamt

15 Strände auf Krk tragen die Auszeichnung Blaue Flagge – kommen Gäste dorthin. Über direkten Strandzugang verfügt etwa die 2018 eröffnete Anlage Marbera Green Villas Flora in Njivice im FTI-Portfolio, das an der Westküste liegt und 80 modern eingerichtete Villen zur Selbstversorgung bietet. Ein Miniclub für die Kleinsten sowie Sport- und Fitnessangebote sind inklusive. „Und wenn der Vierbeiner auch im Urlaub mit dabei ist – was in den Villas Flora in bestimmten Zimmertypen möglich ist – empfehle ich den Strand von Redagara bei Krk Stadt, der offiziell als Hundestrand ausgezeichnet ist“, so Picone Chiodo.



Juwelen auf dem Festland

Nur rund eine halbe Stunde Fahrt von der Kulturhauptstadt entfernt, liegt der angesagte Ferienort Opatija, der aufgrund seiner herrschaftlichen Villen aus der Habsburger-Ära den Beinamen „Nizza der Adria“ trägt. Dort fühlen sich vor allem Urlauber wohl, denen neben Strand und Meer auch die Möglichkeit zum Bummeln und Ausgehen wichtig ist. Das 2019 eröffnete Hotel Paris ist ein idealer Ausgangspunkt, um die pittoreske Altstadt mit Restaurants und Cafés zu erkunden. Bei Familien hoch im Kurs steht der südlich von Rijeka gelegene Ort Crikvenica. Er punktet vor allem mit seinem flach abfallenden Sandstrand Crni Mol – ausgezeichnet mit der Blauen Flagge – und einem großen Sport- und Freizeitangebot. Im kürzlich komplett renovierten Hotel Ad Turres wird für Kids bis fünf Jahre bis zu 100 Prozent Kinderermäßigung gewährt.



Preisbeispiele:



Marbera Green Villas Flora, Insel Krk

Eine Woche bei Selbstverpflegung ist bei Eigenanreise z.B. am 10. Mai 2020 ab 296 Euro pro Person in der Villa buchbar. Familienkomplettpreis (für 2 Erwachsenen und 2 Kinder bis 11 Jahren): 592 Euro.

Preise inkl. Frühbucher-Ermäßigung bei Buchung bis 31. Januar 2020.



Hotel Paris, Opatija

Eine Woche mit Frühstück ist bei Eigenanreise z.B. am 1. April 2020 ab 339 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Preis inkl. Frühbucher-Ermäßigung bei Buchung bis 31. Januar 2020.



Hotel Ad Turres, Crikvenica

Eine Woche mit Frühstück ist bei Eigenanreise z.B. am 10. Oktober 2020 ab 146 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar. Familienkomplettpreis (für 2 Erwachsenen und 1 Kind bis 5 Jahre): ab 290 Euro.

Preis inkl. Frühbucher-Ermäßigung bei Buchung bis 31. Januar 2020.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (