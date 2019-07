Pressemitteilung BoxID: 758257 (FTI Touristik GmbH)

Hopa auf Kreta: Zum Panigiri-Fest Sirtaki tanzen

Eines der traditionellsten Feste des Jahres ist für die Griechen das Patronatsfest der Kirchen, auch Panigiri genannt. Der Sirtaki, der seinen 55. Geburtstag feiert, darf bei den Festlichkeiten auf dem Dorfplatz natürlich nicht fehlen.



Der berühmte griechische Tanz Sirtaki feiert seinen 55. Geburtstag. Der Film "Alexis Sorbas" machte ihn Mitte der 1960er weltberühmt und wurde zum Inbegriff der griechischen Lebenskunst. Besonders gern getanzt wird er zu den Panigiri-Festivitäten auf Kreta, die jedes Jahr etwa Mitte August stattfinden. "Wenn der Klang der Bouzouki zu hören ist, kommen Jung und Alt, Fremde und Einheimische auf dem Dorfplatz zusammen, legen die Arme auf die Schultern der anderen und treten dabei seitwärts die Füße in die Luft. Der Tanz befreit, macht stolz und kühn. Den idealen Anlass zu Feiern bietet der Namenstag des Schutzpatrons der Kirchengemeinde", erklärt Kyriakos Vardakos, Senior Commercial Manager Greece beim Reiseveranstalter FTI. Bei der traditionellsten Variante wird im Kreis gegen den Uhrzeigersinn getanzt. Dieser Brauchtum ist verankert in der griechischen Kultur und dient nicht nur zur Unterhaltung, sondern repräsentiert die eigenen Wurzeln und die eigene Identität. Mittlerweile lockt der Feiertag auch zahlreiche Besucher an. "Urlauber haben zudem die Möglichkeit bei den Festlichkeiten auf den Marktplätzen bei Souvlaki, rotem Wein und gewürztem Brot auf Einheimische zu treffen", ergänzt er.



Die Seele baumeln lassen



Um die Kraftreserven nach dem Tanzen und den Festlichkeiten aufzutanken, sorgen das Luxushotel Sea Side Resort & Spa sowie das High Beach Hotel für einen erholsamen Aufenthalt. "Beide Hotels sind ideale Ruheoasen nach einem langen Ausflug. Neben Dampfbädern, Massagen und Wellnessanwendungen punkten die Unterkünfte mit großen Pools zur Abkühlung", erklärt Vardakos.



Das Sea Side Resort & Spa verfügt neben einen atemberaubenden Panorama-Ausblick auf das Meer weitere Highlights wie einen Salzwasser-Swimmingpool sowie kulinarische Genüsse im Á-la-carte-Restaurant.



Mit einer direkten Lage am feinsandigen Sandstrand überzeugt auch das High Beach Hotel. Darüber hinaus erwartet Gäste ein grüner weitläufiger Garten mit drei Süßwasser-Swimmingpools. Vardakos verrät zu dem: "Wenige hundert Meter von der Unterkunft entfernt befindet sich das Küstenstädtchen Malia und bietet zahlreiche Restaurants und Bars zum Ausgehen."



Preisbeispiele:

High Beach Hotel, Kreta, Griechenland Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung inkl. Flug ist z.B. am 10.08.2019 ab 1.162 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



Sea Side Resort & Spa, Kreta, Griechenland Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung inkl. Flug ist z.B. am 10.8.2019 ab 1.274 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



