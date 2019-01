Familien im Fokus: Länderübergreifender Best-of-Magalog

02.01.19

FTI legt für Eltern und Kinder einen neuen, magazinartigen Katalog auf. Darin stellt der Veranstalter ausgewählte Angebote für spezielle Hotels für Babys, Kids und Teens in beliebten Familienzielen vor und gibt praktische Reisetipps.



Erholung und Abenteuer für Groß und Klein: Der neue FTI-Magalog „Best of Family“ fasst die Highlights für den Familienurlaub im Sommer 2019 in einem Kompendium zusammen. Neben ausgewählten Angeboten für kinderfreundliche Hotels in den beliebtesten Reisezielen gibt der Veranstalter praktische Tipps zur Planung, Vorbereitung und Anreise. „Damit die schönste Zeit des Jahres auch die stressfreieste wird, haben wir in unserem Family-Magalog jene Hotels zusammengestellt, die für Eltern mit Kindern besonders gut geeignet sind“, erklärt Ralph Schiller, Group Managing Director bei FTI. Die übersichtliche Darstellung vereinfacht dabei die Auswahl: Auf einen Blick erkennen erholungssuchende Eltern für welche Altersgruppe eine Unterkunft besonders gut passt und welche speziellen Services und Unterhaltungsprogramme sie bereithält. „So geht die Planung des Sommerurlaubs ganz leicht von der Hand und es bleibt mehr Zeit für Vorfreude“, sagt Schiller. Der Magalog mit Gültigkeit von April bis Oktober 2019 fasst Urlaubsangebote in den Eigenanreisezielen Deutschland, Österreich, Niederlande und Frankreich sowie Reisen nach Ägypten, Bulgarien, Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, Marokko, Montenegro, Spanien, Zypern in die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate zusammen.



Passendes Hotel auf den ersten Blick

Jede im Magalog vorgestellte Unterkunft ist mit den entsprechenden farbigen Fähnchen – pink für Babyhotels, orange für Kinderhotels und grün für Teenshotels – gekennzeichnet. In der Beschreibung werden die Besonderheiten für die jeweilige Altersgruppe hervorgehoben: So stellen Babyhotels beispielsweise Babybetten, Hochstühle oder Flaschenwärmer bereit. Kinderunterkünfte bieten alle ein umfangreiches Animationsprogramm für Drei- bis Elfjährige und verfügen über Spielplätze und Kinderpools. Für Teenager geeignete Häuser offerieren ein breitgefächertes Freizeitangebot, das beispielsweise von Karaokepartys bis hin zu Hochseilgärten reicht. Auch Sport- und Wellnessmöglichkeiten für die Eltern stehen in der Regel zur Auswahl. „Als zusätzlichen Service haben wir zu jedem Hotel den Grundriss eines familiengerechten Zimmertyps und die HolidayCheck-Weiterempfehlungsrate aufgenommen“, erklärt Schiller. Das Kompendium enthält außerdem Ausflugstipps und persönliche Empfehlungen der FTI-Produktexperten, damit der Urlaub zum perfekten Erlebnis für die ganze Familie wird.



Ausgewählte Preisbeispiele aus dem FTI-Magalog „Best of Family“



Van der Valk Resort Linstow, Mecklenburgische Seenplatte

Eine Woche mit Frühstück ist bei Eigenanreise z.B. am 11. Juni 2019 ab 689 Euro Familienkomplettpreis buchbar.



Hotel Dream World Aqua, Türkische Riviera

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug z.B. am 24. April 2019 ab 1.109 Euro Familienkomplettpreis buchbar.



HVD Clubhotel Miramar, Bulgarien

Eine Woche mit All-Inclusive-Plus-Verpflegung ist inkl. Flug z.B. am 4. Mai 2019 ab 1.259 Euro Familienkomplettpreis buchbar.



Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island, Ras Al Khaimah

Eine Woche mit Frühstück ist inkl. Flug z.B. am 8. Mai 2019 ab 1.149 Euro Familienkomplettpreis buchbar.



Familienkomplettpreis jeweils für 2 Erwachsene und 1 Kind im Doppelzimmer.



Buchungen und Informationen unter www.fti.de, Tel. 089/710451498 sowie im Reisebüro.

