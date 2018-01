Die besten Reisezeiten in Maltas Kulturjahr

Wenn Valletta am 20. Januar offiziell zur europäischen Kulturhauptstadt 2018 berufen wird, ergänzen 540 Veranstaltungen die 26 regulären Festivals und die zahlreichen Heiligenfeste auf Malta. FTI verrät, wie man den Urlaub vor Ort ideal plant.



Am kommenden Wochenende erhält Maltas Hauptstadt Valletta offiziell den Titel Kulturhauptstadt Europas. Über 500 Events und Kulturprokjekte – nicht nur in Valletta, sondern über die gesamte Insel verteilt –reichern den Veranstaltungskalender des etwa Bremen-großen Archipels noch einmal zusätzlich an. Einige Veranstaltungen sollten Kulturfans dabei unbedingt einplanen, etwa das von Regatten und Feuerwerken gerahmte Highlight „Pageant of the Seas“ oder das spektakuläre Closing zum 15. Dezember 2018, aber auch „normale“ Feste wie Maria Himmelfahrt am 15. August 2018 wird im Kulturjahr sicherlich ein besonderes Erlebnis sein. Zu manchen Zeiten ballen sich gleich mehrere Veranstaltungen, sodass der Urlaub dann besonders lohnt. FTI verrät, welche Reisezeiten man sich am besten vormerken sollte.



Altofest, Fireworks Festival und Green Valletta

Im Frühjahr, wenn alles blüht und die Temperaturen schon vorsommerlich mild sind, ist Malta besonders schön. Drei Events peppen dabei den Frühling besonders auf: Ab 13. April 2018 rückt das Altofest Malta einen Monat lang das alltägliche Leben der Inselbewohner in den Mittelpunkt: Parks, Gärten, versteckte Innenhöfe, sogar das private Wohnzimmer kann zur Bühne werden für Performance Art Künstler. 20 Inseleinwohner nehmen an dem Projekt teil und verflechten ihr Privatleben mit öffentlicher Kunst – von 27. bis 29. April sind die Artisten zu Gast bei Bürgern in Qormi. Zeitgleich dazu finden am 21. und 27. April die Wettkämpfe des Internationalen Feuerwerkfestivals statt. Pyrotechniker aus der ganzen Welt geben sich an verschiedenen Orten der Insel die Ehre und messen sich in der Kunst des Licht- und Knallspektakels. Das Finale wird am 30. April im Hafen von Valletta vor der historischen Kulisse der Hauptstadt ausgetragen – für Zuschauer sind sämtliche Shows kostenfrei. Zum Wochenende über den 4. bis 6. Juni wird es dann wieder beschaulicher, wenn das Green Festival in Valletta Einzug hält und den größten Platz der Kulturhauptstadt, der St George’s Square, in ein Blütenmeer taucht.

Reisebeispiel für den Besuch aller Feste: Einwöchiger Urlaub von Sonntag, 22. April bis Sonntag, 29. April 2018 im Drei-Sterne-Superior-Hotel The Diplomat in Sliema mit Frühstück, inklusive Flüge ab Deutschland zum Beispiel ab München, ab 399 Euro pro Person im Doppelzimmer.



Ghanafest, Pageant of the Seas, Filmfestival

Vielen Maltesischen Traditionen lässt sich Anfang Juni nachspüren. Den Auftakt macht das Ghanafest: Am 1. und 2. Juni spielen jeweils abends unter freiem Sternenhimmel traditionelle Musikbands aus Malta in Vallettas Park Buskett Gardens auf. Seltene Musikinstrumente wie die Dudelsack-Variante Zaqq, die maltesische Flöte Flejguta oder die Trommelart Zafzafa gibt es dann zu bestaunen. Das Erbe des Meeres hingegen zelebriert eines der Größten Feste im Kulturjahr, „Pageant of the Seas“, das am 7. Juni im Hafen von Valletta stattfindet. Geschmückte Boote, Regatten, Musik und Feuerwerk dürfen da nicht fehlen. Auch die große Filmtradition Malta kommt nicht zu kurz: Cineasten genießen das Valletta Film Festival von 8. bis 17. Juni, wenn Filmschaffende und -begeisterte hier bei Open-Air-Vorführungen auf einander treffen.

Reisebeispiel für den Besuch aller Feste: Einwöchiger Urlaub von Freitag, 1. bis Freitag, 8.Juni 2018 im Drei-Sterne-Hotel Osborne in Valletta mit Frühstück, mit Flügen ab Deutschland zum Beispiel ab München, ab 829 Euro pro Person im Doppelzimmer.



St. John Bonfire und Isle of MTV

Jüngere und junggebliebene Malta-Gäste können Ende Juni zwei schöne Events mit einander verbinden: In Mellieha lässt die Gemeinde am 24. Juni das Spektakel rund um die Johannisfeuer wieder auferleben. Bei dem Festival mit spanischen Wurzeln werden oft haushohe, kunstvolle Skulpturen verbrannt, um böse Geister fernzuhalten. Gerahmt wird das familienfreundliche Event mit Musik, Speis und Trank. Am 28. Juni dann stehen alle Zeichen auf Party und Musik, wenn das berühmte Isle of MTV als größtes kostenfreies Open-Air-Konzert Europas zum Abfeiern einlädt. Aufgetreten sind hier bereits Stars wie Lady Gaga, Enrique Iglesias, Snoop Dogg oder David Guetta. Wer dieses Jahr die Musikfans rockt, ist noch geheim und wird erst wenige Wochen vor dem Konzert bekannt gegeben.

Reisebeispiel: Einwöchiger Urlaub von Sonntag, 24. Juni bis Sonntag, 1. Juli 2018 im Vier-Sterne-Hotel Mellieha Bay in Mellieha mit Halbpension, mit Flügen ab Deutschland zum Beispiel ab Leipzig, ab 619 Euro pro Person im Doppelzimmer.



Notte Bianca und Birgufest

Romantiker und Kulturfans sollten sich dein Zeitfenster im Herbst auf Malta vormerken. Während es tagsüber noch Sonne satt heißt und das Meer sowie die zahlreichen Pools der Hotels auf Malta zum Entspannen und abkühlen einladen, wartet abends das Dolce Vita in den Gassen Vallettas. Zur Notte Bianca am 6. Oktober öffnen sämtliche staatlichen Paläste und Museen ihre Türen und beeindrucken Besucher mit kostenfreien Vernissagen, Theateraufführungen sowie – extra zum Kulturjahr – zahlreichen Musik- und Tanzaufführungen auf Open-Air-Bühnen vom City Gate bis zu Fort St. Elmo. Weniger bekannt, aber den Besuch in jedem Fall wert, ist wenige Tage später das Birgufest. Von 12. bis 14. Oktober werden in Birgu, einer der ältesten Städte der Insel, alle Straßen und Gassen mit unzähligen Kerzen erleuchtet und damit der historische Charme des Örtchens noch einmal mehr betont. Ausstellungen, Musik und Essensstände runden das atmosphärische Fest ab.

Reisebeispiel: 14-tägiger Urlaub von Samstag, 6. Oktober bis Samstag, 20. Oktober 2018 im Vier-Sterne-Haus Ramla Bay Resort in Marfa mit Frühstück, inklusive Flügen ab Deutschland zum Beispiel ab München, ab 625 Euro pro Person im Doppelzimmer.



