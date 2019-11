Pressemitteilung BoxID: 776945 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Zwei Spiele Sperre für Ridle Baku

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat 05-Profi Ridle Baku im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen rohen Spiels mit einer Sperre von zwei Spielen belegt. Baku war in der 45. Minute der Bundesligapartie des FSV gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag von Schiedsrichter Bastian Dankert wegen eines groben Fouls an Sebastian Rudy mit Rot des Feldes verwiesen worden. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (