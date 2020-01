Pressemitteilung BoxID: 784832 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Zentner verlängert bis 2023

Robin Zentner bleibt dem FSV treu: Der Torhüter und der FSV haben sich auf eine frühzeitige Vertragsverlängerung des Vertrages um zwei weitere Jahre bis 2023 verständigt. Der 25-jährige gebürtige Eltviller ist ein echtes Mainzer Eigengewächs: Seit 2006 wurde Zentner im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05 ausgebildet, seit der Saison 2014/2015 ist er Bestandteil des Profikaders der 05ER. Sein Bundesligadebüt erfolgte im Oktober 2017. Mitte der Hinrunde der laufenden Bundesligasaison wurde Zentner zur Nummer eins zwischen den Pfosten befördert.



„Robin Zentner steht wie kein Zweiter für die herausragende Arbeit in unserem Nachwuchsbereich: Er hat sich seit der Jugendzeit stetig weiterentwickelt, sich mit harter Arbeit durchgebissen und Stärke bewiesen auch in Situationen, in denen es nicht immer linear nach oben ging. Der Glaube an sich selbst und seine Mentalität haben ihn alle Herausforderungen meistern lassen, und in diesem Jahr hat er sich mit guten Leistungen den Platz als Nummer eins erkämpft. Robin ist sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine eine absolute Führungspersönlichkeit. Unser Torwartteam aus Robin, Florian Müller und Finn Dahmen ist auf absolutem Top-Niveau und pusht sich jeden Tag immer wieder gegenseitig zu Höchstleistungen. Darüber hinaus stammen alle drei aus unserem eigenen Nachwuchs – das spricht für die starke Torhüterakademie in unserem NLZ“, sagt 05-Sportvorstand Rouven Schröder.



„Ich bin mit kurzer Unterbrechung seit 14 Jahren 05ER. Der FSV ist meine Heimat, mein Heimatverein, mich verbindet viel mit diesem Club und dieser Region. Hier konnte ich meinen Traum erfüllen, Bundesligatorhüter zu werden. Und diesen Traum Bundesliga wollen wir weiterleben, deshalb werden wir als Mannschaft alles dafür geben, den Klassenerhalt zu sichern. Dazu möchte ich auch weiterhin meinen Teil beitragen“, so Robin Zentner.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (