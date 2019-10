Pressemitteilung BoxID: 772679 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Vorverkaufsstart für Auswärtsspiel beimSV Werder Bremen am Donnerstag

Am morgigen Donnerstag startet der Kartenvorverkauf für das Auswärtsspiel der 05ER beim SV Werder Bremen (Dienstag, 17. Dezember, 18:30 Uhr). Die Tickets können ab 10 Uhr im Online-Ticketshop unter www.mainz05.de, telefonisch über die Tickethotline unter 06131375500 sowie in den 05ER Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage) erworben werden.



Es gilt zunächst ein Vorkaufsrecht für Vereinsmitglieder, die gleichzeitig Dauerkarteninhaber sind. Am Montag, 28. Oktober startet der Vorverkauf für alle Fans, die entweder Mitglieder oder Dauerkarteninhaber sind. Ab Donnerstag, den 31. Oktober sind die Karten dann im freien Vorverkauf erhältlich. Jeder Kunde hat die Möglichkeit bis zu zehn Tickets zu erwerben.



Karten für das Spiel im wohninvest Weserstadion kosten 36 Euro pro Sitzplatz und 18 Euro pro Stehplatz (ermäßigt 14 Euro). Alle Ticketpreise enthalten 1 Euro Systemgebühr.



Für die klimafreundliche und bequeme Anreise nach Bremen setzt der 1. FSV Mainz 05 Fanbusse ein. Die Busse werden zunächst einen Stopp am Bremer Weihnachtsmarkt machen und im Anschluss alle Reisenden zum Stadion bringen. Tickets für den Fanbus (Abfahrt am Spieltag um 9 Uhr am Bruchwegstadion) kosten 19,05 Euro, werden vom Verein bezuschusst und sind ebenfalls über die genannten Vertriebswege erhältlich.



Kartenvorverkauf für Auswärtsspiel in Leipzig noch bis kommenden Montag



Tickets für das Auswärtsspiel bei RB Leipzig (Samstag, 2. November, 15:30 Uhr) sind noch bis um 19 Uhr am kommenden Montag im Verkauf. Die Karten sind ebenfalls über die oben genannten Vertriebswege erhältlich.



Für die klimafreundliche und bequeme Anreise nach Leipzig setzt der 1. FSV Mainz 05 auch hier Fanbusse ein. Tickets für die Busse (Abfahrt am Spieltag um 8:30 Uhr am Bruchwegstadion) kosten 42 Euro, werden vom Verein bezuschusst und sind noch bis zum Spieltag am 2. November über die genannten Vertriebswege buchbar solange der Vorrat reicht.



Für Kurzentschlossene hat die Gästekasse (Verkauf von Steh- und Sitzplätzen) in Leipzig am Spieltag ab 14 Uhr geöffnet.





