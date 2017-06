U23 verpflichtet Sebastian Tyrala

Der ehemalige Juniorennationalspieler des DFB (37 Einsätze) und einmalige polnische Nationalspieler wechselt ablösefrei vom Drittligisten Rot-Weiss Erfurt an den Bruchweg und erhält einen Vertrag bis 2019 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der 29-jährige Mittelfeldspieler absolvierte für Borussia Dortmund und die SpVgg Greuther Fürth acht Bundesliga-Partien, kommt auf 37 Einsätze in der zweiten Bundesliga sowie 144 Partien in Liga drei.



U23-Koordinator Manfred Lorenz sagt: "Mit Sebastian Tyrala bekommen wir einen Spieler mit genau dem Profil, nach dem wir für unseren jungen Kader gesucht haben. Er ist sehr erfahren, vom Charakter her einer, der junge Spieler führen kann und auf dem Platz vorangeht. Zudem war er Kapitän in Erfurt und hat dort seine Leaderqualitäten drei Jahre lang unter Beweis gestellt. Dass Sebastian sich gemeinsam mit seiner Familie innerhalb weniger Stunden für unser Angebot entschieden hat, unterstreicht, wie überzeugt er von der neuen Aufgabe hier am Bruchweg ist."



Sebastian Tyrala sagt: "Als die Anfrage aus Mainz kam, war ich überrascht, aber von Anfang an heiß darauf, diese Herausforderung in einer unheimlich jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft anzunehmen. Es ging alles sehr schnell und ich bin froh, jetzt am Bruchweg zu sein und mit dem Team trainieren zu dürfen. Sowohl die Infrastruktur als auch die Atmosphäre sind beeindruckend. Ich habe in meiner Karriere bereits viel erlebt und möchte den Mannschaftskollegen, die überwiegend noch am Anfang ihrer Karriere stehen, in den kommenden Jahren etwas weitergeben, sie unterstützen. Gleichzeitig bin ich aber überzeugt, auch persönlich von meinen neuen Kollegen lernen zu können. In erster Linie möchte ich aber natürlich auf dem Platz vorangehen und gemeinsam mit dem Team in einer Liga mit namhaften Gegnern guten und erfolgreichen Fußball spielen."









