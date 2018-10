U23: Heimspiel gegen U23 des SC Freiburg verlegt

04.10.18

Die Regionalliga Südwest hat das für Samstag, den 13. Oktober geplante Heimspiel der Mainzer U23 gegen die U23 des SC Freiburg auf Wunsch der Freiburger verlegt. Beide Vereine haben sich bereits auf einen neuen Termin geeinigt. Das Spiel findet nun am Dienstag, den 06. November um 14 Uhr im Bruchwegstadion statt.



"Der SC Freiburg hat aufgrund der Abstellung eines Spielers für die deutsche U20-Nationalmannschaft von seinem Recht Gebrauch gemacht, gemäß § 34 der DFB-Spielordnung die Absetzung des in der Einberufungszeit angesetzten Regionalliga-Spiels zu verlangen", schrieb die Geschäftsführung der Regionalliga in ihrer Mitteilung.

