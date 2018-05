Saisonfinale 2017/2018: Fanparty rund um das Heimspiel gegen Werder Bremen

Den Endspurt um den Klassenerhalt hat der 1. FSV Mainz 05 bereits am vergangenen Wochenende durch den Auswärtssieg bei Borussia Dortmund erfolgreich hinter sich gebracht. Die Party des FSV in der Fußball-Bundesliga aber geht weiter, und das schon am Samstagmittag ab 12 Uhr. Denn das zehnte Jahr Erstklassigkeit in Serie wollen die 05er gemeinsam mit Mannschaft und Fans gebührend feiern. Beim großen Saisonfinale gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 12. Mai, Anpfiff 15:30 Uhr) wird es daher rund um die von 05-Radiopartner RPR1 vor der OPEL ARENA extra für den Anlass aufgestellten Bühne eine Fanparty geben. Schon ab 12 Uhr gibt es Live-Moderation und Musik, und darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, sich bei kühlen Getränken im Biergarten vor dem Spiel zu erfrischen. Dazu schaut für einen kleinen Plausch oder Autogramme der eine oder andere Profispieler vorbei, der gegen Bremen nicht auf dem Platz stehen kann. Nach Abpfiff der Partie wird es mit dem bunten Bühnenprogramm weitergehen – und auch die Profis des 1. FSV Mainz 05 werden selbstverständlich in Mannschaftsstärke auf die Bühne kommen, um gemeinsam mit den Fans den erfolgreichen Endspurt zu feiern.



Gebührenfreies Parken an der Messe Mainz-Hechtsheim und Anreiseinformationen



Alle Fans, die mit dem Auto zur OPEL ARENA anreisen, können die kostenfreien Park-and-Ride-Parkplätze auf dem Messe-Parkplatz in Mainz-Hechtsheim nutzen. Ab drei Stunden vor Spielbeginn verkehren zahlreiche Shuttle-Busse ab dem Messe-Parkplatz zur OPEL ARENA. Insbesondere für auswärtige Fans, welche mit dem PKW über die Autobahn anreisen, ist dies der bequemste Weg zum Heimspiel. Der Shuttle-Service zwischen Messe zur OPEL ARENA wird in Kooperation mit 05-Partner Bohr Omnibus organisiert.



Die OPEL ARENA ist am Spieltag hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Neben den Shuttlebussen vom Mainzer Hauptbahnhof direkt zur OPEL ARENA fahren auch die Straßenbahn- bzw. Buslinien 51, 53, 75 oder 650 das Mainzer Stadion an. Auch von der Haltestelle „Kisselberg/Coface Deutschland“ aus ist die OPEL ARENA fußläufig zu erreichen. Wer nach der Partie noch im 05er Biergarten verweilen möchte, hat auch nach Ende des Shuttlebus-Services noch die Möglichkeit, mit den genannten regulären Bus- und Straßenbahnlinien von der OPEL ARENA bequem vom Stadion abzureisen. Im Tarifgebiet Mainz-Wiesbaden (Wabe 65) sowie im gesamten Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund gilt die Eintrittskarte jeweils ab 5 Stunden vor dem Spiel bis Betriebsende als Fahrausweis.



Auf Rücksäcke und Taschen verzichten



Im Rahmen des bewährten Sicherheitskonzepts des 1. FSV Mainz 05 müssen Rucksäcke sowie Taschen und Beutel, die größer sind als DIN-A4-Format, mithilfe unseres Ordnungsdienstes an den Eingängen abgegeben werden. Diese werden für die Dauer des Stadionaufenthalts verwahrt, um Fehldeutungen und Panik bei liegengelassenen Rucksäcken sowie Stolperfallen auf Treppen und Tribünen bei Evakuierung zu vermeiden. Bei der Rückgabe der Taschen aus der Verwahrstelle kann es bei größerem Andrang zu Wartezeiten kommen. Mainz 05 bittet daher alle Zuschauer und Fans um Verständnis, zur reibungslosen Abwicklung der Kontrollen um größtmögliche Kooperation und darum, generell auf die Mitnahme von Taschen, Beuteln und Rucksäcken zu verzichten.



Die Stadiontore der OPEL ARENA öffnen zum letzten Bundesliga-Heimspiel der 05er in der laufenden Saison wie gewohnt zwei Stunden vor Anpfiff um 13:30 Uhr. Da das Fanaufkommen zum ausverkauften Spiel sehr hoch sein wird, bittet Mainz 05 die Fans um eine möglichst frühzeitige Anreise, damit die Kontrollen an den Eingängen entzerrt werden können.





















