Pressegespräch "Neu bei Mainz 05"

Der 1. FSV Mainz 05 steht vor seiner Heimpremiere in der neuen Bundesligasaison. Am Samstag, 24. August treffen die 05ER in der OPEL ARENA auf Borussia Mönchengladbach. Auch im elften Bundesligajahr in Serie erwarten die Fans der 05ER beim Stadionbesuch einige Neuerungen, die der Verein im Verlauf der Sommerpause initiiert und umgesetzt hat.



Einen Überblick über diese Neuerungen abseits des Sports gibt Mainz 05 im Rahmen eines Pressegesprächs am Donnerstag, 22. August um 10 Uhr in der VDP.Weinbar in der OPEL ARENA (3. OG). Zu diesem Pressegespräch laden wir sehr herzlich ein. Der Zugang zur VDP.Weinbar erfolgt über Treppenhaus T2 (Haupttribüne, rechts vom Medieneingang).

