Pressemitteilung BoxID: 761014 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Pokal in Kaiserslautern: Gästetickets nach wenigen Stunden vergriffen

Riesen-Ansturm am ersten Vorverkaufstag des 1. FSV Mainz 05 für Eintrittskarten zum Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 10. August, 15:30 Uhr). Innerhalb weniger Stunden waren sämtliche 4.800 Tickets des Gästekontingents vergriffen.



Mainz 05 ist mit dem FCK bereits in Kontakt, ob ein zusätzliches Ticketkontingent für Mainzer Fans zur Verfügung gestellt werden kann, denn der Verein rechnet mit weiterer Nachfrage. Beim Vorverkaufsbeginn galt ein Vorkaufsrecht für Dauerkarteninhaber und Mitglieder, der Start des freien Vorverkaufs sollte am Montag, 29. Juli erfolgen.



Reiseempfehlung Fanbusse

Der 1. FSV Mainz 05 empfiehlt seinen Fans, bei der Anreise zum Pokalspiel die vom Verein bereitgestellten und subventionierten Fanbusse zu nutzen. Die Fanbusse fahren am Spieltag um 11:30 Uhr von der OPEL ARENA nach Kaiserslautern, ein Busticket kostet nur 10 Euro. Der Verein hat aktuell bereits Tickets für 16 Fanbusse verkauft.



Die von der Deutschen Bahn eingesetzten Entlastungszüge ab dem Mainzer HBF haben nur begrenzte Kapazitäten und werden den großen Ansturm Mainzer Fans nicht bewältigen können. Der um 11:40 Uhr eingesetzte Entlastungzug bietet Kapazität für 700 Personen, der für 12:07 Uhr geplante Zug für 400 Personen.

