Noch Restkarten zum Flutlichtspiel gegen 1. FC Köln verfügbar

Wer den 1. FSV Mainz 05 beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Freitag, 24. Oktober, 20:30 Uhr) in der OPEL ARENA live vor Ort unterstützen möchte, hat noch die Gelegenheit, sich Karten für die Partie zu sichern. Es gibt noch vereinzelte Sitzplätze und Stehplatzkarten auf der Lotto-Rheinland-Pfalz-Tribüne. Wer sich noch ein Ticket kaufen will, kann sich neben den Kassen an der OPEL ARENA (Frühkasse 8 geöffnet ab 10 Uhr, restliche Kassen ab 18:30) auch bequem im Vorverkauf versorgen. Die Tickets sind auch am Spieltag noch erhältlich: Im Online-Ticketshop auf www.mainz05.de, über die Tickethotline unter 06131 – 375500 bis Anpfiff, in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt sowie in den Vorverkaufsstellen in Mainz und dem Mainzer Umland zu den gewohnten Öffnungszeiten. Aufgrund der erhöhten Nachfrage empfehlen wir allen Fans, Karten im Vorverkauf zu erwerben.





