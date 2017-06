Neuwahlen: Info-Veranstaltung am Sonntag

Am Sonntag, 18. Juni präsentieren sich die Kandidaten für die Wahl zum Vereinsvorsitzenden und zum Aufsichtsrat den Mitgliedern des 1. FSV Mainz 05. Die Wahlkommission lädt mit Unterstützung des Vereins die Mitglieder zur Info-Veranstaltung ab 11 Uhr in der OPEL ARENA ein.



Im Rahmen der Info-Veranstaltung werden die drei Kandidaten für den Vereinsvorsitz, die 16 Kandidaten für den Aufsichtsrat und der von der Fanabteilung vorgeschlagene Vertreter kurz präsentiert. Anschließend erhalten die Vereinsmitglieder die Gelegenheit, mit den Kandidaten in persönlichen Gesprächen in Kontakt zu treten. Ziel der Veranstaltung ist es, den Mitgliedern eine über die außerordentliche Mitgliederversammlung am 25. Juni, hinausgehende Gelegenheit zu geben, sich über die Kandidaten zu informieren. Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung finden die Wahlen statt.



Sämtliche Kandidaten für den Vereinsvorsitz und den Aufsichtsrat sind namentlich und mit einer kurzen persönlichen Begründung ihrer Kandidatur auf der offiziellen Vereinshomepage unter www.mainz05.de/mainz05/verein/kandidaten einsehbar.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren