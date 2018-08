Mit 428 PS in die neue Saison: Mainz 05 hat einen neuen Mannschaftsbus

In der neuen Saison wird der 1. FSV Mainz 05 nicht nur in der Bundesliga Gas geben: Die 05er haben einen brandneuen Mannschaftsbus. Am Donnerstagmittag haben die Profis des FSV gemeinsam mit Dr. Jens Heinemann, Leiter Vertrieb Privatkunden Deutschland und Mirco Bohr, Geschäftsführer bei Bohr Omnibusse GmbH den im 05-Look designten Setra S 517 HD an der OPEL ARENA präsentiert. Im Rahmen der Übergabe des neuen Mannschaftsbusses ist zudem die langjährige Mobilitätspartnerschaft der 05er mit Bohr Omnibusse GmbH bis 2024 verlängert worden.



Nicht nur auf dem Rasen ist eine Top-Technik von Vorteil: Der neue Mannschaftsbus der 05er vereint eine hochmoderne Antriebstechnik mit einem umfangreichen Sicherheitspaket und maximalem Komfort. Neben 32 Sitzen der höchsten Komfortstufe ist der Bus zudem mit einem hochentwickelten On-Bord-Entertainmentsystem mit neuester SAT-Anlagen- und Internet-Technologie ausgerüstet. Darüber hinaus ist der 428 PS starke OM-470-Motor der Abgasstufe Euro VI durch seine Sparsamkeit im Verbrauch auch klimaschonender als vergleichbare Antriebssysteme. Der Setra-Bus vom Typ Comfort Class ist bereits der dritte Mannschaftsbus des Herstellers, den Bohr Omnibus GmbH im Fuhrpark bereithält. Die technischen Daten des Setra S 517 HD im Überblick finden Sie im Anhang.



Bohr: Reisen mit den Profis



Im Jahr 1986 wurde die Firma Bohr Reisen gegründet. Einst auf Linien-, Schüler- und Gelegenheitsverkehr beschränkt, deckt die heutige Bohr Omnibus GmbH alle Fahraufgaben mit dem Omnibus ab. Gerade die Reisesparte des Unternehmens ist in den letzten Jahren stark gewachsen.



Neben den pauschalen Omnibusreisen setzt Bohr verstärkt auf individuelle Reisen und VIP-Fahrten mit hochwertig ausgestatteten Omnibussen, für die er auch die luxuriösen Klubfahrzeuge der Bundesligisten einsetzt. Neben allen Mannschaften von Mainz 05 fährt Bohr auch die SG Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln mit einem Mannschaftsbus von Setra.

