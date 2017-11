Kein Trainingslager in diesem Winter

Der 1. FSV Mainz 05 plant die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bundesliga im kommenden Winter ohne klassisches Trainingslager. Nach einem letzten Treffen der Mannschaft am Mittwoch, 20. Dezember – dem Tag nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart – nimmt das Team am Dienstag, 2. Januar 2018 mit einer Einheit um 15 Uhr den Trainingsbetrieb wieder auf.



In der zweiwöchigen Vorbereitung planen die 05er mit zwei Testspielen am ersten Januar-Wochenende. Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres ist für Samstag, 13. Januar angesetzt, um 15:30 Uhr treten die Mainzer zum Bundesliga-Rückrundenauftakt bei Hannover 96 an.



Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln am Donnerstag



Die Pressekonferenz des 1. FSV Mainz 05 mit Trainer Sandro Schwarz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18. November, Anpfiff 15:30 Uhr) findet am Donnerstag, 16. November um 12 Uhr im Pressekonferenzraum der OPEL ARENA statt. Der Zugang erfolgt über das Treppenhaus T2. Zu diesem Termin laden wir Sie sehr herzlich ein.



Trainingsplan



Montag: 16 Uhr

Dienstag: 10 Uhr, 16 Uhr Athletiktraining in der Halle

Mittwoch: 11 Uhr

Donnerstag: Training nicht öffentlich

Freitag: Training nicht öffentlich

Samstag: 15:30 Uhr Spiel gegen den 1. FC Köln

Sonntag: 10 Uhr









