Kartenvorverkauf für das Heimspiel gegen Hertha BSC ab Donnerstag

Am Donnerstag, 15. August startet der Kartenvorverkauf des 1. FSV Mainz 05 für das Heimspiel gegen Hertha BSC (Samstag. 14. September, Anpfiff 15:30 Uhr). Die Tickets können ab 10 Uhr in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage), telefonisch über die Tickethotline unter 06131-375500 oder im Online-Ticketshop unter www.mainz05.de erworben werden. Das Heimspiel gegen Hertha fällt in die Ticket-Preiskategorie 4, Sitzplätze gibt es somit ab 20 Euro (18 Euro ermäßigt, 14 Euro für Jugendliche, 10 Euro für Kinder) und Stehplätze ab 12 Euro (10,80 Euro ermäßigt, 8,40 Euro für Jugendliche, 6 Euro für Kinder).



Es gilt zunächst ein Vorkaufsrecht für Mitglieder des 1. FSV Mainz 05, die gleichzeitig Dauerkarteninhaber sind. Pro Person können bis zu 10 Tickets erworben werden. Am Montag, 19. August um 10 Uhr startet dann der Kartenvorverkauf für alle Fans, die Mitglieder oder Dauerkarteninhaber bei den 05ern sind. Ab Donnerstag, 22. August um 10 Uhr gehen die Tickets für das Spiel in den freien Vorverkauf.





