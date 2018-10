Kartenvorverkauf für das Auswärtsspiel in Freiburg ab Montag

05.10.18

Am Montag, den 8. Oktober, startet der Kartenvorverkauf für das Auswärtsspiel unserer 05er beim SC Freiburg (Samstag, 10. November, Anpfiff 15:30 Uhr). Die Tickets können ab 10 Uhr in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage), telefonisch über die Tickethotline unter 06131-375500 sowie im Online-Ticketshop unter www.mainz05.de erworben werden.



Es gilt zunächst ein Sonder-Vorkaufsrecht für Vereinsmitglieder, die gleichzeitig auch 05-Dauerkarteninhaber sind. Am Donnerstag, den 11. Oktober, startet der Vorverkauf für alle Fans, die entweder Mitglieder oder Dauerkarteninhaber sind. Ab Montag, den 15. Oktober, sind die Tickets dann im freien Verkauf erhältlich. Karten für das Spiel im Schwarzwald-Stadion kosten 38 Euro pro Sitzplatz und 15,50 Euro pro Stehplatz. Alle Ticketpreise enthalten 1 Euro Systemgebühr. Jeder Kunde hat die Möglichkeit bis zu zehn Tickets zu erwerben.



Sämtliche Eintrittskarten gelten am Spieltag (ab drei Stunden vor Anpfiff) im Regio-Verkehrsverbund Freiburg als Fahrkarte zur einmaligen Hin- und Rückfahrt (2. Klasse).



Für die klimafreundliche und bequeme Anreise nach Freiburg setzt der 1. FSV Mainz 05 Fanbusse ein. Tickets für den Fanbus kosten 23 Euro, werden vom Verein bezuschusst und sind ebenfalls über die genannten Vertriebswege erhältlich.

