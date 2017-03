Karten für das Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt noch bis Dienstag

Wer den 1. FSV Mainz 05 beim Auswärtsspiel gegen den FC Ingolstadt (Sonntag, 2. April, Anpfiff 15:30 Uhr) im Audi-Sportpark vor Ort unterstützen möchte, hat noch bis Dienstag, 28. März die Gelegenheit dazu, sich Tickets im Vorverkauf zu sichern. Bis 19 Uhr an diesem Tag sind die Karten in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage), im Online-Ticketshop unter www.mainz05.de sowie über die Ticket-Hotline unter 06131-375500 erhältlich. Ganz Kurzentschlossene erhalten auch am Spieltag selbst ab 13:30 Uhr an der Gästekasse noch Eintrittskarten.



Die Karten für das Spiel im Audi-Sportpark kosten für Stehplätze 15 Euro (13 Euro ermäßigt) sowie für Sitzplätze 27 Euro. Alle Ticketpreise enthalten 1 Euro Vorverkaufsgebühr.



Für die klimafreundliche und bequeme Anreise nach Ingolstadt setzt der 1. FSV Mainz 05 Fanbusse ein. Tickets für den Fanbus kosten 39 Euro und sind solange der Vorrat reicht ebenfalls noch bis Dienstagabend in den 05er Fanshops sowie online unter www.mainz05.de und telefonisch über die Ticket-Hotline unter 06131-375500 erhältlich. Die Busse fahren am Spieltag um 9 Uhr am Bruchwegstadion ab.



OPEL ARENA knipst das Licht aus: Mainz 05 beteiligt sich an der „Earth Hour“ 2017



Wenn am Samstag, 25. März zwischen 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr weltweit an verschiedenen Bauwerken die Lichter ausgehen, ist dies mitnichten ein Stromausfall: Der World Wildlife Fund (WWF) ruft im Rahmen der „Earth Hour“ zugunsten des Umweltschutzes zum elften Mal weltweit zum einstündigen Verzicht auf elektrische Beleuchtung auf. Mit der Aktion soll auf den Erhalt des Planeten Erde aufmerksam werden. Millionen von Menschen in weltweit tausenden von Städten werden an der Earth Hour teilnehmen und in dieser Zeit elektronische Lichter ausknipsen. In der Stadt Mainz, die 2012 erstmals an der Earth Hour teilgenommen hat, gehen die Lichter an diesem Abend sogar für zwei Stunden aus. Damit möchte die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt auf den Auftakt des Projekts Masterplan 100 % Klimaschutz aufmerksam machen.



Als erster klimaneutraler Verein der Bundesliga wird sich auch der 1. FSV Mainz 05 an der Earth Hour beteiligen. Die sonst im hellen Rot erstrahlende Außenbeleuchtung der OPEL ARENA wird von 20:30 bis 22:30 Uhr ausgeschaltet. Aufgrund einer Großveranstaltung am Samstagabend in der OPEL ARENA bleibt die Beleuchtung in der VIP Lounge sowie die Parkplatzbeleuchtung zwar bestehen, dennoch wollen es sich die 05er nicht nehmen lassen, durch den Verzicht auf die Außenbeleuchtung der Arena ein deutlich sichtbares Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren