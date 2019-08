Pressemitteilung BoxID: 763682 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Jeremiah St. Juste fällt mit Schulterverletzung aus

Jeremiah St. Juste hat sich im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am vergangenen Samstag die rechte Schulter ausgekugelt. Dies bestätigten eingehende Untersuchungen in der Mainzer Universitätsklinik. Der 22-jährige Innenverteidiger wird nach Rücksprache mit dem auf Schulterverletzungen spezialisierten Ärzte-Team konservativ behandelt, um schnellstmöglich in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren zu können. Die genaue Ausfallzeit ist sehr stark vom individuellen Heilungsverlauf abhängig und daher derzeit nicht genau vorherzusagen.

