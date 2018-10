Jean-Philippe Mateta in die französische U21 nachnominiert

10.10.18

Jean-Philippe Mateta ist in die französische U21-Nationalmannschaft für die aktuelle Abstellungsperiode nachnominiert worden. Der 21-jährige Angreifer ist am Mittwochnachmittag nach Frankreich zur Auswahlmannschaft gereist, für die in den kommenden Tagen Duelle mit der Türkei (Freundschaftsspiel am Donnerstag, den 11. Oktober, in Rouen) und Slowenien (U21-EM-Qualifikation am Dienstag, den 16. Oktober, in Dijon) auf dem Programm stehen. Neben Moussa Niakhaté ist Mateta der zweite 05er im Team von Coach Sylvain Ripoll.

