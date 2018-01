Günter Neuser zieht Kandidatur zurück

Günter Neuser hat der Wahlkommission am Mittwochvormittag mitgeteilt, dass er von seiner Bewerbung um das Amt des Vereinsvorsitzenden beim 1. FSV Mainz 05 e.V. zurücktritt. Er stellt sich damit im Rahmen der am Sonntag, den 21. Januar (11 Uhr) stattfindenden Wahl in der Halle 45 nicht zur Wahl. Die Wahlkommission hat die Entscheidung von Herrn Neuser zur Kenntnis genommen. Somit bewerben sich auf der Außerordentlichen Mitgliederversammlung Silvio Aita, Jürgen Doetz, Eva-Maria Federhenn und Stefan Hofmann für den Vereinsvorsitz.





